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Ветераны из Мичуринска продолжают помогать бойцам на передовой
Сегодня, 16:55
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Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» из Тамбовской области активно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Руководит этой инициативой Сергей Георгиевич Пальчик — ветеран Чеченской войны, кавалер ордена Мужества, который посвятил делу более двух с половиной лет и вложил свыше двух миллионов рублей личных средств.
Сергей Пальчик, получивший тяжелое ранение во время службы, не только поддерживает солдат, но и занимается военно-патриотической работой. Благодаря его усилиям собрано множество необходимых вещей, включая генератор для зарядки раций, оборудование для защиты от дронов, медикаменты, маскировочные сети и запчасти для техники. Очередной груз уже готов к отправке на Херсонское направление.
Организация призывает жителей страны объединиться для поддержки армии в трудный период и отмечает, что каждый может внести посильный вклад в помощь защитникам России.
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