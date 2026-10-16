В Тамбовской области планируют наладить производство титановых и циркониевых концентратов

Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг 0 В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года. Воспользоваться

Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ 0 Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под

Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры 0 Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для

Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы 0 Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября. Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по

По воскресеньям электрички Тамбов — Кирсанов будут ходить под новыми номерами 0 На маршруте Тамбов — Кирсанов изменятся номера пригородных поездов, курсирующих по воскресеньям. Расписание движения при этом останется прежним. Поезд № 6544 будет следовать под номером № 6744. Он отправится со станции «Тамбов-1» в 08:38 и прибудет в Кирсанов в 10:29. В обратном направлении поезд

Минэкологии оценит ущерб после затопления дач сточными водами под Тамбовом 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области подключилось к ситуации с подтоплением дачных участков в районе пяти СНТ под Тамбовом. Специалисты намерены определить возможный ущерб окружающей среде после попадания сточных вод на территорию садоводств. Подтопление произошло 10

Тамбовское отделение Русского географического общества отмечает 75-летие 0 Тамбовскому областному отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. С юбилеем участников организации поздравил глава Тамбовской области, председатель Попечительского совета регионального отделения РГО Евгений Первышов. Губернатор отметил вклад общества в научную и

Тамбовское УФАС отклонило жалобу на продажу национализированной «Ланты» 0 Управление ФАС России по Тамбовской области признало необоснованной жалобу на действия банка ПСБ при продаже 100% долей национализированного оператора связи ООО «Ланта». Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на решение антимонопольного ведомства. Заявитель, имя которого не

Тамбовчанин Андрей Сапрыкин стал лауреатом национальной премии «Золотой Пояс» 0 Заместитель председателя Тамбовской городской Думы и руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Андрей Сапрыкин стал лауреатом XVI Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс». Церемония награждения прошла 19 октября в Москве. Сапрыкин получил награду в номинации «На службе

В Тамбовской области с начала года легализовали занятость почти 6,9 тыс. человек 0 В Тамбовской области с января по сентябрь 2026 года официально оформили занятость 6884 человек. Это почти 90% от годового плана, сообщили по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Более 4,5 тыс. жителей региона заключили трудовые договоры, свыше 1,6

О Тамбове снимают документальный фильм «Времена года» 0 В Тамбове снимают документальный фильм «Времена года» (12+), посвящённый истории, архитектуре, природе и туристическому потенциалу региона. Проект реализует некоммерческая организация социокультурного развития «Студия Прикосновение» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Тамбовской области предложили приостановить систему «чёт-нечёт» на АЗС 0 В Тамбовской области могут временно отменить систему «чёт-нечёт», регулирующую продажу топлива на АЗС «Роснефти» и «Лукойла». Такое предложение прозвучало 19 октября на еженедельном оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. По словам губернатора, ситуация с обеспечением бензином

Жители Тамбовской области смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты 0 В Тамбовской области с 26 октября по 7 ноября пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя» при поддержке Банка России. Жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги либо зачислить соответствующую сумму на банковский счёт. К обмену принимают монеты Банка России, выпущенные

Проект многоэтажной застройки в Крутых Выселках проверят на соответствие закону 0 В микрорайоне «Светлый» деревни Крутые Выселки Тамбовского округа проведут правовую оценку проекта строительства многоквартирных домов. Для проверки планируют привлечь прокуратуру, сообщил глава округа Александр Орионов на встрече с жителями. Как пишет газета «Притамбовье», местные жители

В Тамбовской области планируют наладить производство титановых и циркониевых концентратов 0 АО «Сегмент» стало победителем аукциона на право пользования недрами Восточного участка месторождения Центральное в Тамбовской области. Компания получила право на разведку и добычу полезных ископаемых. В рамках проекта планируется создать новые производственные мощности по выпуску титановых и

Шоколад, сувениры и промышленный туризм из Тамбовской области вошли в федеральный топ-100 0 Сразу три проекта из Тамбовской области вошли в топ-100 национальной программы «Креативный код. Россия». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». В число финалистов попали бренд премиального шоколада MaRussia Марии Безбородовой, сувенирная линия «Тамбовский товарищ» Марины Мамоновой и

Тамбовская психиатрическая больница признана лучшим профильным учреждением России 0 Тамбовская психиатрическая клиническая больница стала победителем XIX Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны Дмитриевой. По итогам 2026 года учреждение заняло первое место в номинации «Лучшее психиатрическое учреждение». Об этом

В ФАС поступила новая жалоба на продажу тамбовской «Ланты» 0 В Федеральную антимонопольную службу поступила новая жалоба на действия организатора торгов — ПАО «Банк ПСБ» — при продаже 100% долей тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Рассмотрение жалобы может состояться 16 октября, следует из материалов ведомства. Жалоба датирована 17 сентября. Имя

В Тамбовской области программу развития общественного транспорта увеличили до 5,2 млрд рублей 0 В Тамбовской области увеличили плановый объём финансирования программы развития общественного транспорта на 2025–2030 годы. После корректировки он вырос примерно с 3,8 млрд до 5,2 млрд рублей — примерно на 1,4 млрд рублей, или на 36%. Основной прирост обеспечен за счёт областного бюджета и

В Тамбовской области утвердили нового министра строительства 0 Анзор Пчегатлук официально назначен министром строительства Тамбовской области. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Первышов. С августа 2026 года Пчегатлук исполнял обязанности министра, а теперь утверждён в должности на постоянной основе. До работы в правительстве региона он