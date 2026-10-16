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В Тамбовской области планируют наладить производство титановых и циркониевых концентратов
16 октября 2026
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АО «Сегмент» стало победителем аукциона на право пользования недрами Восточного участка месторождения Центральное в Тамбовской области. Компания получила право на разведку и добычу полезных ископаемых.
В рамках проекта планируется создать новые производственные мощности по выпуску титановых и циркониевых концентратов.
Титановые концентраты предполагается поставлять российским предприятиям для производства лакокрасочной продукции, стоматологических препаратов, косметических средств, белой бумаги и тканей, а также использовать как сырьё для пищевой промышленности.
Циркониевые концентраты применяются при выпуске керамической продукции, в том числе плитки и керамогранита, а также при производстве металлического циркония.
Для работы нового производства планируется создать около 500 рабочих мест. Предприятию потребуются специалисты различных профессий и уровней квалификации.
АО «Сегмент» специализируется на добыче редких металлов и производстве продукции на их основе для российской промышленности.
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