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Тамбовская область нарастила производство пищевой продукции
С начала года Тамбовская область заметно нарастила производство пищевой продукции, в том числе по направлениям: мукомольное производство на 22%, мяса на 16%, на 13 процентов больше в регионе стали производить сыра.
За первые пять месяцев предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного производства, а также выполнено работ на сумму свыше 52,4 миллиарда рублей.
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С начала года Тамбовская область заметно нарастила производство пищевой продукции, в том числе по направлениям: мукомольное производство на 22%, мяса на 16%, на 13 процентов больше в регионе стали производить сыра.
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