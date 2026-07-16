В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы Комментариев: 0



Для школьников провели экскурсию по музею. Ребята познакомились с экспонатами, среди которых оружие, военная форма, ордена и медали, а также предметы солдатского быта. Особое впечатление на детей произвело общение с Виктором Михайловичем — живым свидетелем военных событий.



Ветеран рассказал школьникам о службе, боевых товарищах и сложных моментах, которые ему пришлось пережить в Афганистане. Также он провёл для ребят исторический экскурс, затронув события Великой Отечественной войны, военные конфликты в Афганистане и Чечне, а также специальную военную операцию.









Отдельное внимание на встрече уделили понятиям семьи, Родины, Отечества и личной ответственности человека перед своей страной. Виктор Воротников объяснил школьникам, почему важно хорошо учиться, быть полезными для семьи, общества и государства, а также обсудил с ними, как патриотизм может проявляться в повседневной жизни.



После беседы ветеран провёл для учащихся небольшую экскурсию по музею и подробнее рассказал о представленных экспонатах. В завершение встречи дети поблагодарили Виктора Воротникова и пригласили его к себе в школу на уроки мужества.









Мероприятие прошло при содействии главы Мичуринска Максима Харникова и главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова. Информационную поддержку патриотической инициативе оказывает Академия военных наук Тамбовской области.



Председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил, что такие встречи помогают детям лучше понимать историю страны не по учебнику, а через личный опыт людей, которые служили Родине.



«Это важная и нужная работа. Живое общение школьников с ветеранами формирует уважение к истории, к воинскому долгу и к людям, которые прошли через серьёзные испытания», — подчеркнул Владимир Титаренко. В музее Боевой славы в Мичуринске прошла встреча ветерана боевых действий в Афганистане, лётчика, подполковника, кавалера ордена Красной Звезды Виктора Воротникова с ребятами из лагеря «Олимпионик» МБОУ СОШ № 1.Для школьников провели экскурсию по музею. Ребята познакомились с экспонатами, среди которых оружие, военная форма, ордена и медали, а также предметы солдатского быта. Особое впечатление на детей произвело общение с Виктором Михайловичем — живым свидетелем военных событий.Ветеран рассказал школьникам о службе, боевых товарищах и сложных моментах, которые ему пришлось пережить в Афганистане. Также он провёл для ребят исторический экскурс, затронув события Великой Отечественной войны, военные конфликты в Афганистане и Чечне, а также специальную военную операцию.Отдельное внимание на встрече уделили понятиям семьи, Родины, Отечества и личной ответственности человека перед своей страной. Виктор Воротников объяснил школьникам, почему важно хорошо учиться, быть полезными для семьи, общества и государства, а также обсудил с ними, как патриотизм может проявляться в повседневной жизни.После беседы ветеран провёл для учащихся небольшую экскурсию по музею и подробнее рассказал о представленных экспонатах. В завершение встречи дети поблагодарили Виктора Воротникова и пригласили его к себе в школу на уроки мужества.Мероприятие прошло при содействии главы Мичуринска Максима Харникова и главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова. Информационную поддержку патриотической инициативе оказывает Академия военных наук Тамбовской области.Председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил, что такие встречи помогают детям лучше понимать историю страны не по учебнику, а через личный опыт людей, которые служили Родине.



