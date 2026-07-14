«Безусловно, вопрос номер один — это понять и получить ответы по снабжению сельхозотрасли горюче-смазочными материалами, в частности дизельным топливом и бензином, в преддверии предстоящей уборочной кампании. Мы ждём максимально понятных решений от Министерства сельского хозяйства и рассмотрения наших предложений по созданию аккредитованных центров снабжения агроотрасли дизельным топливом и бензином. Второй вопрос — ситуация на рынке зерна и стоимость пшеницы, которая сейчас находится в серьёзной турбулентности из-за событий в Ростовской области, где порты малой воды не функционируют, а сбор урожая и экспорт на юге уже стартовали. Нужно обсудить с коллегами из Министерства сельского хозяйства возможность выстраивания логистики в глубоководные порты и взаимодействие с РЖД, чтобы тамбовское зерно не накапливалось на складах, а оперативно вывозилось на экспорт. И третий вопрос — ознакомиться с новинками машиностроения и понять, какие финансовые инструменты помогут сельхозпроизводителям тамбовского региона обновлять парки техники и навесного оборудования», — рассказал Максим Жалнин.

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля — 2026. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке в Алтайском крае.Делегацию возглавит заместитель главы региона — министр сельского хозяйства Алёна Сытова. По данным делового издания «Вердикт», в состав вошли представители регионального министерства сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители и банковского сектора.Среди участников — председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, генеральный директор АО «Октябрьское» Максим Жалнин, генеральный директор ООО «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов и директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Максим Жалнин сообщил, что в первый день планирует посетить машиностроительные предприятия Алтайского края, чтобы найти партнёров для кооперации и вовлечь тамбовские предприятия в совместный товарооборот.По его словам, одной из главных тем для обсуждения станет обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами перед уборочной кампанией.Всероссийский день поля объединит выставочную, деловую и культурную программы. На площадке покажут сельскохозяйственную технику, достижения отечественной селекции, агротехнологии и решения для АПК. Также запланированы гастрофестиваль и другие мероприятия. Вход на выставку будет свободным.