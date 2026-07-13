В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму 0 Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился. Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия»,

Путепровод в Мичуринске готов на 11% 0 Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области. Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком

В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются. Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила

В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова 0 В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов. Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной

В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у АЗС 0 В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у автозаправочных станций. Эту тему 13 июля обсудили на планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. По словам участников совещания, в очередях уже замечали автомобили с объявлениями о продаже места. Жёлтые наклейки с

Тамбовчане снова жалуются на работу общественного транспорта 0 Работа общественного транспорта в Тамбове вновь стала одной из самых обсуждаемых городских тем. На проблему обратили внимание на еженедельной планёрке у главы Тамбовской области Евгения Первышова и на совещании у главы администрации города Максима Косенкова. Как сообщила руководитель Центра

С подрядчика взыскали аванс за несмонтированную пожарную сигнализацию в храме под Токарёвкой 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с индивидуального предпринимателя Сергея Иванина в пользу СХПК «Гладышевский» из Токаревского района 230 тыс. рублей неотработанного аванса. Спор возник из-за договора на монтаж пожарной сигнализации в храме преподобного Серафима Саровского в селе

В Тамбовской области могут провести голосование по новым ограничениям на заправках 0 В Тамбовской области могут вынести вопрос о новых ограничениях на продажу топлива на общественное голосование через портал «Госуслуги». Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил на еженедельном оперативном совещании. Сейчас в регионе работают 145 АЗС. По данным министра промышленности, торговли

В Тамбове временно запретили купание на трёх пляжах 0 В Тамбове временно запретили купание на трёх городских пляжах. Ограничения ввели после исследований Роспотребнадзора, сообщили в администрации города. По данным ведомства, вода не соответствует санитарным нормам на пляжах «Парус» на левом берегу канала Цны по улице Набережной, 14, «Детский» на

Прокуратура требует взыскать с подрядчика 9,8 млн рублей за срыв ремонта дороги в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск к ООО «СУ 1». С липецкого подрядчика требуют взыскать 9,8 млн рублей ущерба за срыв муниципального контракта на ремонт дороги по улице 2-й Высотной в Тамбове. Контракт стоимостью 46 млн рублей компания получила у МБУ «Дирекция городских дорог» 5 июля 2024

Тамбовская область попросила увеличить лимиты топлива для АЗС 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики РФ и компанию «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на автозаправочные станции для розничной продажи. Об этом глава региона сообщил в своём канале в Max с пометкой «Срочно». По словам

Суд признал незаконным бездействие мэрии Тамбова по ремонту дома на Чичканова 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Тамбова и подтвердил незаконность бездействия городских властей по ремонту мест общего пользования в доме № 125 на улице Чичканова. Дом относится к специализированному жилому фонду. Все помещения в нём находятся в

Глава Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия 0 Глава администрации Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия. Решение приняли на заседании Кирсановского городского Совета депутатов. Причиной ухода с муниципальной должности стало выдвижение Павлова кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному

«Завком-инжиниринг» возглавил рейтинг ответственного бизнеса в Тамбовской области 0 ООО «Завком-инжиниринг» заняло первое место среди предприятий Тамбовской области в обновлённом Национальном ЭКГ-рейтинге за июль 2026 года. Компания набрала 113 баллов из 170 возможных и подтвердила высший уровень деловой репутации — «Лидер» категории ААА. ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём

Дорогу на улице Чехова в Тамбове пообещали отремонтировать в 2027 году 0 Дорогу на улице Чехова в Тамбове, которую, по словам жителей, не ремонтировали около 40 лет, планируют включить в ремонтную программу на 2027 год. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов после ежемесячного приёма граждан в штабе общественной поддержки «Единой России». Речь идёт

Тамбовские власти договариваются об увеличении поставок топлива на АЗС 0 Власти Тамбовской области ведут переговоры с АО «Воронежнефтепродукт» об увеличении поставок бензина и дизельного топлива на автозаправки сети «Роснефть». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале. По его словам, поставки топлива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области

В Тамбовской области хотят смягчить условия для застройщиков 0 В Тамбовской области подготовили законопроект, который меняет условия предоставления земли в аренду без торгов для инвесторов, строящих многоквартирные дома. Как сообщает «Вердикт», документ разработало региональное министерство градостроительства и архитектуры. Сейчас застройщики, получающие

Тамбовское бюро МСЭ войдёт в единую федеральную структуру 0 Тамбовское бюро медико-социальной экспертизы перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», его вместе с 87 аналогичными учреждениями из других регионов присоединят к новой единой федеральной структуре. Реорганизация проводится на

Жительницу Тамбовского округа будут судить за выплаты на несуществующих детей 0 Жительницу посёлка Калинин Тамбовского округа будут судить по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина почти три года получала деньги на детей, которых в действительности не существовало. Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение и

Администрация Мичуринска проиграла спор с Росприроднадзором из-за очистных сооружений 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по спору администрации Мичуринска с Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Муниципалитет пытался отменить предписание об устранении нарушений на городских очистных сооружениях в районе улицы ЦГЛ, но