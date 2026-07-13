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Путепровод в Мичуринске готов на 11%
Вчера, 18:30
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Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области.
Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Проект также предусматривает строительство около 3 км дорог и 3,7 км тротуаров с уличным освещением.
Сейчас автомобильная и железная дороги на этом участке пересекаются в одном уровне. Водителям приходится останавливаться и пропускать поезда. При интенсивности движения до 10 тыс. автомобилей в сутки это приводит к заторам и простоям.
Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Заказчиком выступает АО «Тамбовавтодор». Генеральный подрядчик — воронежское ООО «Строительно-монтажное управление-90», строительно-монтажные работы выполняет субподрядчик ООО «Мостострой». Контракт заключили в марте 2026 года, его стоимость составляет около 1,99 млрд рублей.
Строительство рассчитано на два года. Завершить работы планируют осенью 2027 года. В этом году подрядчики должны переустроить инженерные коммуникации, подготовить земляное полотно, построить местный проезд и подпорные стены, а также начать возведение конструкций путепровода. К концу 2026 года готовность объекта должна составить не менее 28%.
Основной объём работ запланирован на 2027 год. Тогда должны обустроить дорожное покрытие, водоотвод, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары и четыре автобусные остановки. Также предусмотрены освещение, дорожные знаки, барьерное ограждение и шумозащитные экраны.
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