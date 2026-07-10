С подрядчика взыскали аванс за несмонтированную пожарную сигнализацию в храме под Токарёвкой Комментариев: 0



Договор стороны заключили в феврале 2023 года. Подрядчик должен был выполнить работы за 260 тыс. рублей в течение 30 рабочих дней. Кооператив перечислил ему 230 тыс. рублей аванса на закупку оборудования, однако в срок пожарная сигнализация смонтирована не была.



В январе 2025 года СХПК «Гладышевский» направил подрядчику претензию с требованием вернуть аванс. Суды сочли это односторонним отказом от договора.



Сначала Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования только частично и взыскал 66 тыс. рублей. Остальную сумму суд фактически зачёл за подрядчиком, поскольку тот закупил оборудование на 163,9 тыс. рублей, но не использовал его. Кооперативу предлагалось принять и вывезти эти материалы за свой счёт.



Однако апелляция с таким подходом не согласилась. Суд указал, что закупка оборудования была связана с обязанностью выполнить монтажные работы. Поскольку сами работы не были выполнены, заказчик не обязан отдельно оплачивать неиспользованные материалы.



Апелляционный суд также отметил, что оборудование не является уникальным и может быть использовано подрядчиком на других объектах. В итоге с ИП Иванина взыскали всю сумму аванса — 230 тыс. рублей, а также 16,5 тыс. рублей госпошлины за рассмотрение иска и 30 тыс. рублей за апелляционную жалобу.



Во встречном иске предпринимателя о расторжении договора и обязании кооператива принять неиспользованные материалы отказано полностью. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с индивидуального предпринимателя Сергея Иванина в пользу СХПК «Гладышевский» из Токаревского района 230 тыс. рублей неотработанного аванса. Спор возник из-за договора на монтаж пожарной сигнализации в храме преподобного Серафима Саровского в селе Гладышево.Договор стороны заключили в феврале 2023 года. Подрядчик должен был выполнить работы за 260 тыс. рублей в течение 30 рабочих дней. Кооператив перечислил ему 230 тыс. рублей аванса на закупку оборудования, однако в срок пожарная сигнализация смонтирована не была.В январе 2025 года СХПК «Гладышевский» направил подрядчику претензию с требованием вернуть аванс. Суды сочли это односторонним отказом от договора.Сначала Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования только частично и взыскал 66 тыс. рублей. Остальную сумму суд фактически зачёл за подрядчиком, поскольку тот закупил оборудование на 163,9 тыс. рублей, но не использовал его. Кооперативу предлагалось принять и вывезти эти материалы за свой счёт.Однако апелляция с таким подходом не согласилась. Суд указал, что закупка оборудования была связана с обязанностью выполнить монтажные работы. Поскольку сами работы не были выполнены, заказчик не обязан отдельно оплачивать неиспользованные материалы.Апелляционный суд также отметил, что оборудование не является уникальным и может быть использовано подрядчиком на других объектах. В итоге с ИП Иванина взыскали всю сумму аванса — 230 тыс. рублей, а также 16,5 тыс. рублей госпошлины за рассмотрение иска и 30 тыс. рублей за апелляционную жалобу.Во встречном иске предпринимателя о расторжении договора и обязании кооператива принять неиспользованные материалы отказано полностью.



