|
Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сорванный капремонт
Вчера, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении суда сообщает издание «Вердикт».
Контракт на капремонт детского сада был заключён весной 2025 года. Его стоимость после корректировок составила почти 49 млн рублей. За несколько месяцев подрядчик получил от заказчика более 9,5 млн рублей авансовых платежей.
Однако в процессе ремонта возникли серьёзные проблемы. Проверки показали, что в здании протекает кровля, а в помещения попадает влага. Представленные подрядчиком акты выполненных работ не приняли: не хватало обязательных документов, а также подтверждений вывоза строительного мусора. К концу сентября готовность объекта составляла всего 7%.
В итоге заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, а подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Часть средств была возвращена, но 3,56 млн рублей аванса компания так и не перечислила обратно, что и привело к судебному разбирательству.
Отметим, что это не единственный проблемный объект ООО «МД-АРТ Групп» в Рассказове. Ранее компания сорвала сроки работ при ремонте средней школы № 3, где подрядчик обещал завершить обновление здания к январю 2025 года, но не справился с обязательствами.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.