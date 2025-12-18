Подрядчика из Башкирии внесли в чёрный список из-за срыва капремонта соццентра под Тамбовом Комментариев: 0



Как следует из данных на портале «Госуслуги», контракт стоимостью 63,3 млн руб. был заключён в октябре 2024 года. Завершить работы подрядчик должен был до 25 декабря 2024 года. При этом заказчик перечислил компании аванс в размере 18 млн руб.



Фактически объект так и не был доведён до конца. По открытым данным, к 1 декабря 2025 года степень готовности центра составляла от 83 до 87%, при этом предписания строительного контроля подрядчиком выполнены не были. В связи с нарушением сроков заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и направил соответствующие материалы в антимонопольный орган.



В УФАС отметили, что представители ООО «МД-АРТ ГРУПП» не смогли представить документы, подтверждающие объективную невозможность завершить оставшийся объём работ в установленный срок. По итогам рассмотрения дела компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе.Как следует из данных на портале «Госуслуги», контракт стоимостью 63,3 млн руб. был заключён в октябре 2024 года. Завершить работы подрядчик должен был до 25 декабря 2024 года. При этом заказчик перечислил компании аванс в размере 18 млн руб.Фактически объект так и не был доведён до конца. По открытым данным, к 1 декабря 2025 года степень готовности центра составляла от 83 до 87%, при этом предписания строительного контроля подрядчиком выполнены не были. В связи с нарушением сроков заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и направил соответствующие материалы в антимонопольный орган.В УФАС отметили, что представители ООО «МД-АРТ ГРУПП» не смогли представить документы, подтверждающие объективную невозможность завершить оставшийся объём работ в установленный срок. По итогам рассмотрения дела компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.



