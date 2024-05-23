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ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в Воронежской области

Сегодня, 07:17
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Воронежское УФАС включило тамбовскую строительную компанию ООО «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Это решение было принято в связи с тем, что подрядчик не завершил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Борисоглебске Воронежской области в установленные сроки. Контракт стоимостью 127,3 миллиона рублей был сорван, сообщили в антимонопольном ведомстве.

ООО «МСК Строй» выиграло тендер на разработку рабочей документации и строительство ФОКа. Однако к окончанию срока контракта строительная готовность объекта составила лишь 82%, а фактически завершённые работы, подтвержденные актами, — всего 56,7%. Подрядчик также не предоставил акты выполненных работ на сумму 55 миллионов рублей.

Администрация Борисоглебского городского округа, выступавшая в роли заказчика, выявила 83 нарушения в ходе строительства. Помимо этого, застройщик не представил несколько ключевых документов: общий журнал работ, журнал входного контроля, журнал протяжки болтов металлоконструкций, а также заключение лаборатории по качеству уплотнения основания под асфальтобетонное покрытие.
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