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Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали

Сегодня, 07:50
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Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.

Первоначально контракт должны были завершить до 1 октября 2022 года, но работы продолжили до середины декабря и так их не закончили. При этом деньги подрядчику – почти 179 миллионов рублей – заплатили.
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Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали

Сегодня, 07:50
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В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.

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