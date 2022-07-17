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Ремонт улицы Советской в Тамбове планируют завершить в октябре
Продолжаются ремонтные работы улицы Советская в Тамбове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация проводит работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Работы ведут участками. Первый в очереди отрезок — от Комсомольской площади до ул. Чичканова.
Параллельно ведутся работы по замене бордюрного камня и тротуарной плитки. Кроме того, вдоль Советской уже установили 275 световых опор. Общая цена контракта составляет 200 млн рублей.
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