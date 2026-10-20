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Тамбовское отделение Русского географического общества отмечает 75-летие
20 октября 2026
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Тамбовскому областному отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. С юбилеем участников организации поздравил глава Тамбовской области, председатель Попечительского совета регионального отделения РГО Евгений Первышов.
Губернатор отметил вклад общества в научную и просветительскую работу, изучение природы региона и её сохранение.
«Все эти годы отделение РГО ведёт активную научную работу и просветительскую деятельность, издаёт монографии и учебные пособия, организует экспедиции и летние геоэкологические школы», — отметил Евгений Первышов.
Тамбовское областное отделение РГО было создано в 1951 году. Его первым руководителем стала Нина Тарасевич — доцент кафедры физической географии Тамбовского государственного педагогического института, ныне Державинского университета.
Она занималась изучением рельефа Тамбовской области, организовывала экспедиции и полевые практики, участвовала в подготовке географических атласов региона.
Сегодня отделение объединяет учёных, преподавателей, студентов и краеведов. Они занимаются изучением природы и истории Тамбовщины, экологическим просвещением, развитием географического образования и подготовкой новых исследовательских и просветительских проектов.
Среди основных направлений дальнейшей работы — развитие школьных молодёжных клубов РГО, проведение профильных смен для детей, подготовка современного географического атласа и обновлённого учебного пособия по географии и экологии Тамбовской области. Также планируется создание новых путеводителей и туристических маршрутов.
В сентябре в Державинском университете прошло торжественное мероприятие, посвящённое юбилею отделения. Тогда были избраны новые руководящие органы. Председателем Тамбовского областного отделения РГО стал Игорь Кузнецов.
В октябре Попечительский совет регионального отделения возглавил Евгений Первышов.
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