Евгения Первышова избрали секретарём Тамбовского отделения «Единой России» 0 Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была предварительно одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым и врио секретаря Генсовета Владимиром Якушевым. Официальное решение о

Студенты «Школы фермера» в Тамбове приступили к практическим занятиям 0 Практические занятия у слушателей четвертого потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» начались в Тамбовской области. Слушатели проходили практику на базе хозяйства «Степное гнездо», расположенного в Сампурском округе.

Транспортная прокуратура выявила санитарные нарушения на ТВРЗ 0 Сотрудник Тамбовского вагоноремонтного завода — филиала АО «Вагонреммаш» — Александр Конкин сообщил о возможных нарушениях законодательства на предприятии, - сообщает издание "ПРАВО68". В своём обращении в транспортную прокуратуру он указал на неудовлетворительное состояние бытовых помещений цеха

Депутат КПРФ поднял вопрос о комплексном развитии южной части Тамбова 0 На заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ Артём Александров поднял вопрос о необходимости комплексного развития южной части города, особенно района улицы Андреевской и деревни Периксы, которые входят в состав городского округа. Проблемы, связанные с инфраструктурой этого

В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67 0 В Тамбове начался демонтаж двухэтажного кирпичного дома на улице Советской, 67, который является объектом культурного наследия. Здание было выкуплено в начале 2024 года ООО «Строймедиа», принадлежащим депутату гордумы Алексею Моторину, за 4,9 млн рублей. Согласно условиям аукциона, новый

Сотрудники Института общественных и политических коммуникаций получили награды от ветеранов 0 Сотрудники АНО «Институт общественных и политических коммуникаций» были удостоены наград за значительный вклад в патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и содействие социально значимым инициативам.

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы 0 К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области отреставрируют более 10 мемориалов и благоустроят прилегающие территории. В рамках праздничных мероприятий запланировано создание новых парков, аллей и садов, сообщили в департаменте внутренней политики правительства региона.

Житель Мичуринска признан виновным в крупном мошенничестве с земельным участком 0 В Мичуринске суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю, который совершил мошенничество в крупном размере. Прокуратура города поддержала государственное обвинение, предоставив суду исчерпывающие доказательства вины подсудимого. Мужчину признали виновным в преступлении,

Тамбовские депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ депутаты и представители администрации обсудили итоги подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Было отмечено, что город в целом вошёл в сезон без серьёзных сбоев. Аварийные ситуации, хотя и фиксировались, устранялись

По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются

Ветеран СВО Валерий Карасёв назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области 0 На должность временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен Валерий Карасёв, ветеран специальной военной операции. Его кандидатуру поддержал врио главы региона Евгений Первышов, с которым Карасёв ранее работал в администрации Краснодара.

Сквер на углу Советской и Лермонтовской в Тамбове снова остался без подрядчика 0 Работы по благоустройству сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове, где ранее располагался флигель усадьбы Лион, вновь приостановлены. После расторжения контракта с подмосковной компанией ООО «Стройдомсервис», которая не смогла завершить работы до 15 ноября, проект остался без

Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать дворы на севере города 0 Суд Октябрьского района Тамбова удовлетворил иск прокуратуры и обязал городские власти отремонтировать асфальтовое покрытие во дворах дома №29 по улице Магистральной и домов №34, 36 по улице Чичерина.

В Мичуринске обсудили проблему затягивания срока ремонта путепровода на Лаврова 0 Завершающее цикл выездных совещаний главы Тамбова Максима Харникова мероприятие состоялось для жителей улицы Автозаводской. Во встрече в подразделении школы №17 «Юнармеец» приняли участие местные жители, представители администрации, депутаты, правоохранители, сотрудники управляющих компаний и

Евгений Первышов анонсировал открытые онлайн-совещания с участием глав муниципалитетов 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал проведение еженедельных совещаний с руководителями исполнительных органов власти и муниципалитетов в формате онлайн. Совещания будут транслироваться на сайте правительства региона и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома на Чичканова в Тамбове обратились в прокуратуру из-за затягивания капремонта фасада 0 Собственники квартир многоквартирного дома №131 на улице Чичканова в Тамбове направили коллективное обращение в прокуратуру Тамбовской области, обвинив администрацию города и другие структуры в бездействии по вопросу проведения капитального ремонта фасада.

В Тамбове требуют убрать незаконное ограждение на улице Ореховой 0 Северное территориальное управление администрации Тамбова разыскивает владельца металлических столбов с цепочкой, которые самовольно перекрывают проезд возле дома №10 по улице Ореховой. На данный момент сведения о правообладателе ограждения отсутствуют.

Демографическая ситуация в Тамбовской области остаётся сложной 0 По данным Тамбовстата, в январе–сентябре 2024 года в области зарегистрировано 4,5 тысячи новорожденных, что на 6,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время смертность увеличилась на 3,2%, составив 11,3 тысячи человек.

В Тамбове обсудили дальнейшую судьбу аварийного дома на Моршанском шоссе 0 На выездном совещании, состоявшемся по адресу Моршанское шоссе, 10, представители областных и городских властей, управляющей компании и подрядчика рассмотрели ситуацию с аварийным многоквартирным домом. Совещание возглавила министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова. На встрече также

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с рейсовым автобусом в Сампурском округе 0 На 498 км автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском округе Тамбовской области 24 ноября около 2:40 ночи произошло серьёзное ДТП. В аварию попали легковой автомобиль "Лада Приора" и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Элиста — Москва.