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Евгения Первышова избрали секретарём Тамбовского отделения «Единой России»
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была предварительно одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым и врио секретаря Генсовета Владимиром Якушевым. Официальное решение о назначении приняли участники 38-й конференции Тамбовского регионального отделения партии, прошедшей 27 ноября.
На голосовании кандидатуру Евгения Первышова поддержали 120 человек. В своей речи он обозначил ключевые направления работы партии на ближайший год:
— Поддержка участников специальной военной операции и их семей;
— Содействие их возвращению к мирной жизни;
— Реализация успешных и разработка новых партийных проектов.
Первышов отметил, что взаимодействие с ветеранами и семьями участников СВО остаётся важнейшим приоритетом, а в 2025 году будет усилено через уже проверенные механизмы и инициативы.
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Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была предварительно одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым и врио секретаря Генсовета Владимиром Якушевым. Официальное решение о
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