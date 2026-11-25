В Мичуринске суд признал незаконным дробление контрактов на благоустройство улицы Советской 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании недействительными 16 договоров на благоустройство исторической части улицы Советской в Мичуринске. Муниципальное учреждение заключило их с тремя предпринимателями без проведения торгов на общую сумму около 9,4 млн

В Мичуринске ветеран Афганистана Виктор Воротников встретился с учениками школы № 1 0 В Мичуринске ветеран боевых действий в Афганистане, военный лётчик, подполковник Виктор Воротников провёл встречу с девятиклассниками средней школы № 1. Мероприятие состоялось в музее «Боевой славы», где школьники познакомились с историей службы ветерана и экспонатами, связанными с Афганской

Центральный рынок Тамбова проиграл суд по делу о заборе и земельном участке на Коммунальной 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал Центральному рынку Тамбова в удовлетворении иска к городским властям из-за установки забора на улице Коммунальной, 21А. Компания требовала демонтировать ограждение, восстановить прежние границы арендованного земельного участка, изменить сведения в ЕГРН и

ТГТУ начнёт готовить специалистов для разработки титан-циркониевого месторождения «Центральное» 0 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) и компания «Сегмент» договорились о сотрудничестве в подготовке кадров для будущего промышленного комплекса на базе титан-циркониевого месторождения «Центральное». Вуз планирует адаптировать образовательные программы под потребности

В Тамбове начали рассматривать дело о банкротстве строительной компании «Стинэк» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление о банкротстве ООО «Стинэк» — строительной компании, работающей в регионе с 1992 года. Инициатором разбирательства выступило ООО «ДСПМК Строй», предъявившее требования на 18,2 млн рублей. К делу также намерена присоединиться

Для бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова обвинение просит 14 лет колонии и штраф в 400 млн рублей 0 Государственное обвинение попросило приговорить бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сосновский районный суд планирует огласить приговор 27 ноября. По версии следствия,

В Мичуринском округе суд вернул муниципалитету более трёх гектаров незаконно присоединённой земли 0 Мичуринский районный суд Тамбовской области признал недействительной сделку, в результате которой местный житель увеличил площадь своего земельного участка более чем в семь раз. По решению суда свыше 32 тыс. кв. метров земли в посёлке Мичурина подлежат возврату в муниципальную собственность. Об

«РКС-Тамбов» проиграло апелляцию по делу о загрязнении ручья Ближний Колов на 4,7 млн рублей 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» 4,7 млн рублей за загрязнение ручья Ближний Колов в микрорайоне Майский. Коммунальный оператор оспаривал результаты лабораторных исследований и расчёт экологического ущерба, а также утверждал, что

В Уваровском округе установку водонапорной башни могут перенести на весну 2027 года 0 В деревне Ульяновка Уваровского муниципального округа Тамбовской области установку новой водонапорной башни могут отложить до мая 2027 года. Работы планировали завершить ещё в третьем квартале нынешнего года, однако к середине ноября они так и не начались. Теперь местные власти предлагают перенести

Трое подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере арестованы в Кирсанове 0 Трое граждан, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, заключены под стражу Кирсановским районным судом Тамбовской области. Согласно версии следствия, с апреля и всё лето текущего года подозреваемые требовали с вдовы участника СВО деньги, угрожая в противном случае распространить

Суд обязал «РКС-Тамбов» принять десять объектов коммунальной инфраструктуры, включая канализацию в Покрово-Пригородном 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, обязывающее ООО «РКС-Тамбов» принять десять объектов водоснабжения и водоотведения, ранее выявленных как бесхозяйные. Коммунальный оператор пытался исключить из перечня канализационную сеть протяжённостью 1,2 км в

Под Тамбовом планируют застроить 370 гектаров между Стрельцами и Челнавским водохранилищем 0 В Тамбовском муниципальном округе представили концепцию комплексного освоения территории площадью 370 гектаров между селом Стрельцы и Челнавским водохранилищем. Здесь предполагается построить жилые кварталы, производственные и складские комплексы, торговые объекты и зоны отдыха. Проект

Владимир Селевёрстов провёл вечер памяти писателей Александра Акулинина и Василия Кравченко 0 В Тамбовской областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся творческий вечер адвоката, писателя и краеведа Владимира Селивёрстова «Вспоминая Акулинина и Кравченко». Встречу посвятили двум известным тамбовским литераторам — Александру Акулинину и Василию Кравченко, с которыми автора связывали

Два предприятия ГК «Октябрьское» из Тамбовской области стали победителями премии «АГРОЛИДЕР 2026» 0 Два предприятия тамбовской группы компаний «Октябрьское» стали победителями национальной премии «АГРОЛИДЕР 2026». ООО «Агрофирма „Октябрьская“» получило награду за достижения в растениеводстве, а ООО «Агрохимцентр Трейд» победило в народном голосовании среди поставщиков удобрений. Церемония

В Тамбове вновь ищут подрядчика для ремонта драмтеатра за 124 млн рублей 0 В Тамбове объявили новый конкурс на капитальный ремонт здания драматического театра имени Луначарского. Начальная стоимость контракта составляет 124,03 млн рублей. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому областные власти решили привлечь другую организацию. Информация о закупке

В Мичуринске приступили ко второму этапу промывки канализационного коллектора 0 В Мичуринске Тамбовской области приступили ко второму этапу гидродинамической промывки канализационного коллектора на улице Тамбовской. До конца года коммунальщики планируют очистить ещё 450 метров трубопровода, на котором ранее регулярно возникали засоры. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая

Евгений Первышов заявил о риске невозвращения 150 тысяч трудовых мигрантов в Тамбовскую область 0 Около 150 тыс. трудоспособных жителей Тамбовской области вынуждены искать более высокооплачиваемую работу за пределами региона. Значительная часть из них может не вернуться, что усугубит сокращение населения. Об этом губернатор Евгений Первышов заявил 18 ноября во время прямой линии, посвящённой

Евгений Первышов пообещал лично контролировать разработку месторождения «Центральное» 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов пообещал еженедельно посещать площадку разработки титаново-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском округе после начала добычи. Во время прямой линии 18 ноября губернатор ответил на опасения жителей по поводу возможного уничтожения

В Тамбовской области выплаты за рождение третьего ребёнка могут задерживать до трёх месяцев 0 В Тамбовской области изменят сроки предоставления единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Из-за нехватки средств в региональном бюджете перечисление денег может занимать до трёх месяцев. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил 18 ноября во

Тамбовская облдума запросит у прокуратуры результаты проверки концессионного соглашения «РКС-Тамбов» 0 Депутаты Тамбовской областной Думы намерены запросить у региональной прокуратуры результаты проверки исполнения концессионного соглашения ООО «РКС-Тамбов». После получения материалов вопрос планируют рассмотреть совместно с депутатами Тамбовской городской Думы. Соответствующую инициативу 18 ноября