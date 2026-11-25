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ТГТУ начнёт готовить специалистов для разработки титан-циркониевого месторождения «Центральное»
25 ноября 2026
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Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) и компания «Сегмент» договорились о сотрудничестве в подготовке кадров для будущего промышленного комплекса на базе титан-циркониевого месторождения «Центральное». Вуз планирует адаптировать образовательные программы под потребности предприятия и участвовать в совместных научных исследованиях.
Перспективы сотрудничества обсудили ректор ТГТУ Михаил Краснянский, первый проректор Наталия Молоткова и представители компании-инвестора.
Стороны намерены организовать заблаговременную подготовку инженерных и рабочих кадров, а также профориентационные мероприятия для школьников и студентов. По итогам переговоров подготовлена дорожная карта совместной работы.
Она предусматривает встречи представителей компании с преподавателями, студентами и абитуриентами, корректировку образовательных программ с учётом потребностей будущего производства и реализацию научно-образовательных проектов.
По словам Михаила Краснянского, университет располагает лабораториями и научными коллективами для подготовки специалистов в области химических технологий, машиностроения, материаловедения, экологии, энергетики, автоматизации и мехатроники.
Ректор также отметил, что ТГТУ сотрудничает с техническими университетами Китая, обладающими опытом в сфере добычи и переработки титана. Эти связи предполагается использовать при реализации совместных образовательных и исследовательских инициатив.
Месторождение «Центральное» рассматривается региональными властями как перспективная сырьевая база для развития промышленности Тамбовской области. Ранее губернатор Евгений Первышов подчёркивал значение проекта для снижения зависимости России от импорта титана и циркония.
При этом промышленный комплекс пока находится на стадии подготовки к реализации. Соглашение с университетом направлено на формирование кадровой базы для будущего производства.
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