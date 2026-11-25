В Тамбове начали рассматривать дело о банкротстве строительной компании «Стинэк» Комментариев: 0



Заявление ФНС о вступлении в дело уже поступило в суд, однако его обоснованность будет рассматриваться после требований первоначального заявителя. Заседание по проверке обоснованности заявления «ДСПМК Строй» назначено на 24 декабря.



Финансовое положение «Стинэка» за последний год существенно ухудшилось. По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась почти втрое — с 388,3 млн до 130,8 млн рублей. Вместо прибыли в 5,1 млн рублей, полученной годом ранее, компания зафиксировала убыток в размере 7,1 млн рублей.



По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность «Стинэка» по налогам, сборам и штрафам составляла около 88 млн рублей. Кроме того, в отношении предприятия было возбуждено 23 исполнительных производства на общую сумму порядка 127 млн рублей.



С мая 2022 года единственным владельцем и руководителем «Стинэка» является Илья Комаров. Компания-кредитор «ДСПМК Строй» зарегистрирована в 2023 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Её учредитель и директор — Александр Манохин.



Параллельно продолжается уголовное разбирательство в отношении владельца «Стинэка». Региональное управление МВД подозревает Илью Комарова в хищении почти 14 млн рублей при выполнении работ по расчистке реки Цны.



Ранее Ленинский районный суд Тамбова отправил предпринимателя под домашний арест, однако областной суд отменил эту меру пресечения и освободил его под залог в размере 2 млн рублей.



При этом принятие заявления о банкротстве к производству пока не означает признания компании несостоятельной. На заседании 24 декабря арбитражный суд должен оценить обоснованность требований кредитора и решить вопрос о введении процедуры банкротства. Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление о банкротстве ООО «Стинэк» — строительной компании, работающей в регионе с 1992 года. Инициатором разбирательства выступило ООО «ДСПМК Строй», предъявившее требования на 18,2 млн рублей. К делу также намерена присоединиться Федеральная налоговая служба.Заявление ФНС о вступлении в дело уже поступило в суд, однако его обоснованность будет рассматриваться после требований первоначального заявителя. Заседание по проверке обоснованности заявления «ДСПМК Строй» назначено на 24 декабря.Финансовое положение «Стинэка» за последний год существенно ухудшилось. По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась почти втрое — с 388,3 млн до 130,8 млн рублей. Вместо прибыли в 5,1 млн рублей, полученной годом ранее, компания зафиксировала убыток в размере 7,1 млн рублей.По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность «Стинэка» по налогам, сборам и штрафам составляла около 88 млн рублей. Кроме того, в отношении предприятия было возбуждено 23 исполнительных производства на общую сумму порядка 127 млн рублей.С мая 2022 года единственным владельцем и руководителем «Стинэка» является Илья Комаров. Компания-кредитор «ДСПМК Строй» зарегистрирована в 2023 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Её учредитель и директор — Александр Манохин.Параллельно продолжается уголовное разбирательство в отношении владельца «Стинэка». Региональное управление МВД подозревает Илью Комарова в хищении почти 14 млн рублей при выполнении работ по расчистке реки Цны.Ранее Ленинский районный суд Тамбова отправил предпринимателя под домашний арест, однако областной суд отменил эту меру пресечения и освободил его под залог в размере 2 млн рублей.При этом принятие заявления о банкротстве к производству пока не означает признания компании несостоятельной. На заседании 24 декабря арбитражный суд должен оценить обоснованность требований кредитора и решить вопрос о введении процедуры банкротства.



