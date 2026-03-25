В Тамбове начато дело о банкротстве дорожной компании «Авангард»
Вчера, 15:03
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт».
Компания была создана в 2022 году и занималась строительством и ремонтом дорог. Несмотря на рост выручки — почти до 96 млн рублей по итогам 2024 года — у предприятия накопились серьёзные долги.
По данным налоговой службы, у «Авангарда» образовалась задолженность по налогам свыше 1,3 млн рублей, а в марте 2026 года операции по счетам компании были приостановлены. Также в отношении организации открыто 17 исполнительных производств на сумму более 6 млн рублей.
Кроме того, компания исключена из профильной саморегулируемой организации и включена в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторгнутых государственных контрактов.
Ранее «Авангард» выполнял работы по ремонту дорог и объектов в регионе, однако часть контрактов была досрочно прекращена.
Теперь суду предстоит оценить финансовое состояние компании и принять решение о дальнейших процедурах.
