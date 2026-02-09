Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит Комментариев: 0



Суд рассматривал сразу два аналогичных иска, связанных с расторжением контрактов на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Ни на одно из заседаний представители «Дормостроя» не явились, в связи с чем суд предложил истцу представить правовую позицию в письменном виде и отложил разбирательство до марта.



Тамбовское УФАС и ТОГКУ «Тамбовавтодор» заявили, что не усматривают оснований для отмены своих решений. В антимонопольном ведомстве указали, что подрядчик ненадлежащим образом исполнял условия контрактов, а часть обязательств не выполнял вовсе, что и привело к одностороннему расторжению договоров.



Общая стоимость оспариваемых контрактов превышает 216 млн рублей, а их суммарная протяженность составляет более 216 км. Отдельно в суде рассматривается еще один спор, касающийся контракта на содержание 137 км дорог в Ржаксинском районе Тамбовской области стоимостью 172,2 млн рублей.



Как ранее писал «Вердикт», в сентябре 2025 года ООО «Дормострой», а также его генеральный директор и учредитель были включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Поводом стало расторжение всех пяти контрактов на содержание автодорог по причине неудовлетворительного качества работ.



После включения в реестр компания сменила юридический адрес, вернувшись к регистрации в Ивановской области. Источники связывают «Дормострой» с группой компаний, находящихся под влиянием крупного ивановского бизнесмена.



