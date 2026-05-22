В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера
В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы приехала на вызов к 44-летней женщине, которая жаловалась на боль в ноге. Как установил суд, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Во время оказания медицинской помощи между женщиной и медработником произошёл конфликт. По материалам дела, пациентка ударила фельдшера рукой по лицу, после чего схватила её за одежду, вытащила на порог дома и продолжила избивать.
Суд признал женщину виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Ей назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
