В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера 0 В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы 0 С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта 0 В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков 0 В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства 0 В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку 0 В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже

Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно 0 В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога 0 Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался

В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина 0 В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас

Спиртзавод под Тамбовом выставили на продажу почти за 4 млрд рублей 0 Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Амбер Талвис» — крупного спиртового завода, расположенного в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. На продажу выставлены 72,87% акций предприятия. Начальная стоимость пакета составляет 3,9 млрд рублей. Торги должны пройти 18 июня в электронном

На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей 0 В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома

В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе 0 В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов. Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве 0 Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО

Китайская делегация посетила Тамбовскую область для обсуждения совместных агропроектов 0 В Тамбовской области прошла встреча представителей китайского бизнеса и властей города Ланьчжоу с руководством группы компаний «Октябрьское». Переговоры состоялись в селе Селезни Тамбовского округа. Гости из КНР посетили предприятие, познакомились с работой агропромышленного комплекса и обсудили

Преподавателя МичГАУ отправили в колонию по делу о взятках от студентов 0 Суд в Тамбовской области вынес приговор старшему преподавателю Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), обвиняемому в получении взяток от студентов. Мужчину признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Как сообщили в

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске 0 В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча школьников Кочетовской СОШ с ветераном боевых действий в Афганистане Игорем Хрулёвым и участником специальной военной операции, представителем «ТРОО Ассоциации ветеранов СВО» Константином Красиковым. Мероприятие получилось неформальным

Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах 0 К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года. Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн

Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове 0 Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт». По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь