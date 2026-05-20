В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку
В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже открыто.
Общая протяжённость обновлённого участка составила более 368 метров, сам мост — свыше 53 метров. Во время ремонта специалисты построили новые опоры, смонтировали балочные пролёты и обновили основные конструкции сооружения.
По словам заместителя министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Артёма Доронина, после ремонта мост стал безопаснее и удобнее для движения транспорта.
В этом году в регионе также планируют привести в порядок около 168 километров дорог и несколько мостовых сооружений.
