Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку

В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже открыто.

Общая протяжённость обновлённого участка составила более 368 метров, сам мост — свыше 53 метров. Во время ремонта специалисты построили новые опоры, смонтировали балочные пролёты и обновили основные конструкции сооружения.

По словам заместителя министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Артёма Доронина, после ремонта мост стал безопаснее и удобнее для движения транспорта.

В этом году в регионе также планируют привести в порядок около 168 километров дорог и несколько мостовых сооружений.
Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно

Вчера, 17:23
0
В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога

Вчера, 13:25
0
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском

Вчера, 12:42
0
Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался

В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

20 мая 2026
0
В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас

Спиртзавод под Тамбовом выставили на продажу почти за 4 млрд рублей

20 мая 2026
0
Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций АО «Амбер Талвис» — крупного спиртового завода, расположенного в посёлке Новая Ляда под Тамбовом. На продажу выставлены 72,87% акций предприятия. Начальная стоимость пакета составляет 3,9 млрд рублей. Торги должны пройти 18 июня в электронном

На набережной Тамбовского водохранилища построят ЖК «Андреевский» за 2,4 млрд рублей

20 мая 2026
0
В Тамбове планируют построить новый жилой комплекс «Андреевский» на улице Андреевской, рядом с набережной Тамбовского водохранилища. Проект предусматривает три очереди строительства общей стоимостью 2,4 млрд рублей. Как сообщает «Вердикт», в рамках проекта появятся три многоквартирных дома

В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе

20 мая 2026
0
В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов. Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется

К «Токарёвской птицефабрике» появились новые претензии о банкротстве

19 мая 2026
0
Сразу две компании заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать ОАО «Токарёвская птицефабрика» банкротом. Соответствующие сообщения появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 18 мая уведомление опубликовало ООО «Фортуна», а уже на следующий день — ООО

Китайская делегация посетила Тамбовскую область для обсуждения совместных агропроектов

19 мая 2026
0
В Тамбовской области прошла встреча представителей китайского бизнеса и властей города Ланьчжоу с руководством группы компаний «Октябрьское». Переговоры состоялись в селе Селезни Тамбовского округа. Гости из КНР посетили предприятие, познакомились с работой агропромышленного комплекса и обсудили

Преподавателя МичГАУ отправили в колонию по делу о взятках от студентов

19 мая 2026
0
Суд в Тамбовской области вынес приговор старшему преподавателю Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), обвиняемому в получении взяток от студентов. Мужчину признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Как сообщили в

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

19 мая 2026
0
В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча школьников Кочетовской СОШ с ветераном боевых действий в Афганистане Игорем Хрулёвым и участником специальной военной операции, представителем «ТРОО Ассоциации ветеранов СВО» Константином Красиковым. Мероприятие получилось неформальным

Тамбовская область планирует отказаться от закупки саженцев в других регионах

18 мая 2026
0
К 2028 году Тамбовская область может полностью перейти на использование собственных саженцев для озеленения городов и посёлков. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании, посвящённом лесокультурному сезону 2026 года. Сейчас муниципалитеты ежегодно тратят более 40 млн

Налоговая признала недостоверным адрес компании, связанной с сетью суши в Тамбове

18 мая 2026
0
Налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Марлин» — компании, связанной с известными в Тамбове суши-брендами. Об этом сообщает издание «Вердикт». По данным проверки, сведения о местонахождении фирмы по адресу на улице Тулиновской не подтвердились. Теперь

Тамбовская область представила в «Сколково» цифровые решения для госзакупок

18 мая 2026
0
Тамбовская область приняла участие во Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который прошёл в инновационном центре «Сколково». Делегацию региона возглавил заместитель руководителя области Николай Федосеенков. Главной темой форума в этом году стали современные технологии и использование

В Тамбовской области хотят сделать встречи власти и бизнеса регулярными

18 мая 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил организовать регулярные встречи представителей региональной власти с предпринимательским сообществом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области. По словам губернатора, встречи должны проходить не реже одного раза в квартал

Более 300 человек заявились на праймериз «Единой России» в Тамбовскую облдуму

17 мая 2026
0
Партия «Единая Россия» завершила регистрацию участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Всего на праймериз заявились более 300 человек. Среди них — 23 действующих депутата областной Думы от «Единой

Тамбовские спасатели отработали тушение пожаров в условиях сильного задымления

17 мая 2026
0
В Тамбовской области завершились соревнования подразделений газодымозащитной службы. Как сообщает сетевое издание «Народная трибуна», участие в них приняли 25 команд спасателей из разных муниципалитетов региона. Участники отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальному

В Тамбовской области задержали мужчину по подозрению в госизмене

16 мая 2026
0
В Тамбовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, он через мессенджер WhatsApp вышел на связь с представителем украинских спецслужб и передавал сведения об одном из объектов Министерства

В Тамбовской области представили нового руководителя Следственного комитета

16 мая 2026
0
В Тамбове официально представили нового руководителя регионального следственного управления СК России. Им стал полковник юстиции Андрей Степанов, назначенный на должность указом президента России от 4 мая 2026 года. Церемония прошла с участием главы Тамбовской области Евгения Первышова,

Суд признал незаконным отказ тамбовского Минсельхоза в субсидии агропредприятию

15 мая 2026
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о незаконности отказа Министерства сельского хозяйства Тамбовской области в предоставлении субсидии компании «Добрыня». Спор возник из-за компенсации части затрат на производство и реализацию зерна. Министерство отказало
