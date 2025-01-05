|
В Тамбовской области отремонтируют мост через Разазовку за 173 млн рублей
Сегодня, 10:13
Комментариев: 0
Версия для печати
«Тамбовавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт моста через реку Разазовка в селе Хлыстово Моршанского округа. Согласно документации на портале госзакупок, финансирование проекта из регионального бюджета составит 173 млн рублей.
Заявки на участие принимаются до 13 января, а победитель будет определён 16 января.
Работы пройдут в два этапа:
Первый — до 6 июня 2025 года.
Второй — до 1 ноября 2025 года.
Проект включает демонтаж и установку пролётных строений, свай, опор, укрепление откосов, укладку нового дорожного покрытия и устройство водоотвода. Все работы будут выполнены без остановки движения.
Мост длиной 53 метра, расположенный на автодороге «Тамбов−Шацк», рассчитан на две полосы движения. Разработкой проекта занималась воронежская компания ООО «Центр-Дорсервис».
Капитальный ремонт призван улучшить транспортную инфраструктуру региона, повысить безопасность движения и обеспечить надёжное сообщение между населенными пунктами.
Фото: geneal.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.