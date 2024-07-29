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Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей

Вчера, 14:44
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Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублейДемонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей, сообщил глава города Владислав Денисов. Специализированная организация уже разработала проект демонтажа, на основании которого были проведены необходимые расчёты стоимости работ.

По мнению Денисова, расчёт стоимости и проектирование — это лишь часть задачи (проект уже прошёл государственную экспертизу). Главный вопрос заключается в том, где найти средства на реализацию этого проекта.

В настоящее время ведётся работа с экологами и государственной структурой по охране водных ресурсов, чтобы обеспечить проведение всех работ без ущерба для реки. Также идёт поиск источников финансирования и определение процедуры его выделения.

Напомним, что старинный мост, простоявший более ста лет, обрушился в середине апреля этого года. К счастью, это не привело к серьёзным последствиям, так как движение осуществляется через новый мост, расположенный рядом. Обрушившийся мост уже несколько лет не использовался и был признан аварийным.
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