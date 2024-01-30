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» » Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской области

Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской области

Сегодня, 16:47
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Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской области30 января состоялась рабочая встреча Россельхозбанка и представителей министерства образования Тамбовской области по вопросу развития агрономического направления в учебном процессе совместно с представителями средних специальных учебных заведений аграрной направленности. В мероприятии приняли участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова, заместитель министра образования Тамбовской области Елена Афонина, а также руководители колледжей аграрной направленности.

Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской областиВ рамках мероприятия Россельхозбанк представил цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет студентам агроколледжей найти программы повышения квалификации, а также выбрать компанию для стажировки и работы. Для вузов доступна личная страница с возможностью публикации новостей и научных статей, онлайн-сервис для проведения олимпиад, лекций, семинаров и трансляций и другие полезные функции.

«Развитие сельского хозяйства и повышение уровня образования аграрных кадров является одним из стратегических приоритетов страны. Однако для привлечения специалистов в АПК требуется заинтересовать их ещё на начальных этапах обучения. «Я в Агро» – это многофункциональная площадка, которая приносит реальную пользу и студентам, и вузам, и работодателям. Сейчас Платформа становится основной площадкой для крупнейших работодателей именно по коммуникациям со студентами, и это подтверждает ее актуальность», - отметила Елена Шарова.

Кроме того, Платформа оказывает поддержку образовательным учреждениям в привлечении абитуриентов и удержании студентов старших курсов в сфере АПК, предоставляя возможность создания персонализированных страниц образовательных учреждений, публикации предстоящих знаковых событий, цифровизации процесса обучения, трудоустройства выпускников в ведущие компании АПК и многое другое.

Широкие перспективы открывает ресурс и для будущих молодых специалистов. На платформе «Я в Агро» абитуриенты могут получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, а студентам доступен сервис создания резюме при помощи специального конструктора. Здесь же можно найти площадку для прохождения практики, стажировки или даже работы как в крупных компаниях АПК, так и в небольших хозяйствах.

Площадка для поиска работы и образования в АПК «Я в Агро» была запущена Россельхозбанком в 2022 году. Сейчас на ней представлено более 19,5 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России, а также полная информация об образовательных программах в сфере сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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