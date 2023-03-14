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Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей

Вчера, 13:50
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Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей Готовность к проведению весенних полевых работ обсудили аграрии на региональном совещании. В мероприятии приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.

Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова выступила с докладом об основных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей области в ходе подготовки и проведения весенних полевых работ в 2023 году.

Так, по состоянию на начало марта 2023 года объем кредитных средств, выданных Тамбовским филиалом Россельхозбанка на проведение сезонных работ, составил 1,2 млрд рублей. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 млрд рублей.

В целом за 2022 год на сезонные полевые работы РСХБ выдал почти 15,7 млрд рублей, что на 19% превышает результат 2021 года. В выдачах кредитов на сезонные полевые доля банка на рынке составляет около 60%.

«Россельхозбанк является основным кредитором агропромышленного комплекса и выступает проводником мер государственной поддержки и развития отрасли. Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

Так, банк развивает экосистему Своё для комплексной поддержки аграриев, в которой собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью экосистемы можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В нее входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, сервис для покупки агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей

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