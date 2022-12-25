Россельхозбанк в 2022 году профинансировал АПК Тамбовской области на 21,5 млрд рублей Комментариев: 0



Объём выданных по льготной ставке средств на сезонные работы достиг 14,6 млрд рублей, что на 35% выше результата 2021 года. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 95%. В целом на сезонные полевые работы РСХБ выдал почти 15,4 млрд рублей, что на 17% превышает результат 2021 года.



В выдачах кредитов на сезонные полевые доля банка на рынке составляет около 80%.



Стоит особенно отметить работу с сегментами среднего, малого и микробизнеса. С начала 2022 года Россельхозбанк на 25% нарастил количество заемщиков по кредитам на проведение сезонных работ – представителей среднего, малого и микробизнеса. РСХБ увеличил кредитование среднего, малого и микробизнеса в АПК почти на 25% за год до 5 млрд рублей.



«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Россельхозбанк предлагает сектору АПК не только оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и цифровые сервисы, помогающие оптимизировать работу», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Так, банк развивает комплекс цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в котором собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью него можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В него входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.



Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом достигнут показатель по 100% охвату сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.



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Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На льготное кредитование приходится около 80% общей суммы всех выдач агросектору.Объём выданных по льготной ставке средств на сезонные работы достиг 14,6 млрд рублей, что на 35% выше результата 2021 года. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 95%. В целом на сезонные полевые работы РСХБ выдал почти 15,4 млрд рублей, что на 17% превышает результат 2021 года.В выдачах кредитов на сезонные полевые доля банка на рынке составляет около 80%.Стоит особенно отметить работу с сегментами среднего, малого и микробизнеса. С начала 2022 года Россельхозбанк на 25% нарастил количество заемщиков по кредитам на проведение сезонных работ – представителей среднего, малого и микробизнеса. РСХБ увеличил кредитование среднего, малого и микробизнеса в АПК почти на 25% за год до 5 млрд рублей.— отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Так, банк развивает комплекс цифровых площадок для комплексной поддержки аграриев, в котором собраны товары, услуги и сервисы для игроков агросектора. С помощью него можно автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. В него входит крупнейший сельскохозяйственный b2b-маркетплейс страны Своё Фермерство, одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов Своё Родное, ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервис для повышения качества жизни на сельских территориях Своё Село, агрегатор агротуров по стране Своё За городом, а также цифровая платформа по развитию ипотечного кредитования Своё Жильё.Сегодня Россельхозбанк является одним из лидеров по размеру банковской филиальной сети и присутствию в регионах страны. Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при этом достигнут показатель по 100% охвату сельских территорий. В Тамбовской области присутствие банка обеспечено во всех районах области, на территории которой успешно функционирует 21 точка продаж.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Pb3XmBtzt9jWPjAkMuWzheipL3QvMWgVt3BoAmv



