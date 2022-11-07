Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение

Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку»

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины»

Максим Егоров определился со своими замами

» » Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года

Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года

Сегодня, 10:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала годаС начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.

Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда» из Инжавинского района. Компания занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника и ежегодно добивается высоких показателей, являясь одним из лидеров сельского хозяйства района. Руководит предприятием Никишин Виктор Алексеевич.

«В нынешних условиях для фермеров очень важно, что Россельхозбанк продолжает выдачу кредитов по льготным ставкам. Это значит, что сельхозпроизводители смогут вовремя обработать землю, внести удобрения, будут обеспечены средствами защиты растений. Все это, несомненно, положительно скажется на урожайности, а значит на столах наших сограждан будет много отечественных продуктов», – отмечает Виктор Никишин.

В целом по стране с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах – на 7,5 процентного пункта.

На проведение сезонных работ Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях.

Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк – единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ – основа успеха всего агросезона.

Разбивка объёма кредитования по сегментам бизнеса

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 11,2% до более чем 1 трлн рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 6,4% до 213,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года выдачи средств жителям сельских территорий составили 50,8 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.

Доля Россельхозбанка в кредитовании сельского хозяйства превышает 30% российского рынка, кредитный портфель уже перешагнул за отметку 1,9 трлн рублей.

РСХБ усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 43 и составило 1 626 юридических лиц/групп компаний.

Реклама. АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015

ИНН 7725114488
ОГРН 1027700342890
Юридический адрес:

119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк ...

Россельхозбанк в Тамбове на четверть увеличил объем льготного кредитования ...

Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области ...

Тамбовские аграрии получили свыше 80% средств от РСХБ на сезонные работы по ...

Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: ...

Россельхозбанк направил 5,4 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии

Сегодня, 11:32
0
АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном

В регионе заложили более 180 гектаров садов интенсивного типа

Сегодня, 11:09
0
В Тамбовской области проходит осенняя закладка садов, в данный момент - интенсивного типа. Плотность посадки - от 800 растений на гектар.

Лучшие образовательные организации Тамбовской области получат по 2 миллиона рублей

Сегодня, 10:59
0
В Тамбовской области лучшие педагогические коллективы наградят грантами по 2 миллиона рублей. Средства будут распределять по итогам конкурса "Pro.Признание".

Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года

Сегодня, 10:53
0
С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности АНО, осуществляющей обслуживание инвалидов

Вчера, 10:07
0
Прокуратурой Знаменского района по коллективному обращению граждан, проживающих в стационарном учреждении АНО ЦСП «Надежда», проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в данной организации.

За 7 лет в тамбовском приюте спасли 2000 кошек и собак

Вчера, 09:59
0
За последние семь лет в тамбовском центре помощи животным «Доброе сердце» спасли около 2000 кошек и собак. В учреждении их выхаживают, лечат и отдают новым хозяевам.

В Тамбове началась компенсационная высадка деревьев

Вчера, 09:47
0
В Тамбове 7 ноября стартовала компенсационная высадка деревьев взамен удалённых крупномеров. Так, 6 остролистых клёнов и 10 лип украсили улицы Гоголя и Пионерскую.

В Тамбове прошли мероприятия посвященные Дню Октябрьской революции

7 ноября 2022
0
Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность»

7 ноября 2022
0
В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала

В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников

7 ноября 2022
0
В мичуринском микрорайоне Кочетовка продают здание бывшего Клуба железнодорожников. Решение о приватизации муниципального имущества приняли в администрации наукограда.

Областная поликлиника получила новое оборудование

7 ноября 2022
0
Областная консультативно-диагностическая поликлиника получила новую трансректальную биопсию под контролем УЗИ. Это оборудование позволит проводить диагностику предстательной железы.

Областная картинная галерея приурочила новую выставку к 100-летию СССР

6 ноября 2022
0
4 ноября Тамбовская областная картинная галерея представила тематическую выставку «Союз нерушимых народов свободных» (0+). Её приурочили к 100-летию СССР, с целью рассказать о местах и достижениях его эпохи.

В Тамбове мусорную площадку засыпали щебнем

5 ноября 2022
0
Инцидент произошел сегодня во дворе на Красноармейской, 13 в Тамбове. Неизвестные завалили щебнем контейнерную площадку десятиподъездного дома. При этом сами контейнеры оказались повалены. Из-за этого жители близлежащих домов, в том числе дома №13 по Красноармейской, не могли нормально выбросить

Центр «Белый Слон» налаживает контакты с федеральными политиками и структурами

5 ноября 2022
0
Недавно в Москве в Колонном зале Дома Союзов, состоялся торжественный вечер-концерт, посвященный 65-летию Общества российско-китайской дружбы. В мероприятии приняла участие делегация из Тамбова во главе заместителем председателя регионального отделения ОРКД, председателем исполнительного совета

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

5 ноября 2022
0
В настоящее время электротранспорт в городе Тамбове находится на грани исчезновения, на маршрут выходит несколько троллейбусов. При этом еще два года назад победившая на выборах в Тамбовскую городскую Думу партия «Родина» обещала спасти тамбовский троллейбус.

В «Токаревской птицефабрике» отрицают свою причастность к неприятному запаху

4 ноября 2022
0
Как сообщает издание «ПРАВО68» представители ОАО «Токаревская птицефабрика» в ответ на жалобы жителей Токаревского района, которые обратились к Главе области Максиму Егорову с жалобой на «постоянную вонь от птицефабрики» заявили, что они не причастны к неприятному запаху.

Производство молочных продуктов в Тамбовской области выросло на 43%

4 ноября 2022
0
За девять месяцев производство молочной продукции в Тамбовской области выросло на 43%. В региональном управлении сельского хозяйства отметили, что сыров стали делать на 4,4% больше, сливочного масла - в 1,5 раза, кисломолочных продуктов - более чем в 2 раза.

Дорожное движение на тамбовской набережной прекратят на полгода

4 ноября 2022
0
С 14 ноября этого года в Тамбове ограничат дорожное движение на улице Набережной. Ехать будет запрещено на участках от дома 26/1 до 28, и от 34 до 1.

Сотни жителей П-Пригородного собрались на народный сход, опасаясь присоединения к Тамбову

4 ноября 2022
0
Сотни жителей села Покрово-Пригородное Тамбовского района приняли участие в народном сходе по вопросу присоединения села к городу Тамбову. По просьбе жителей сход помог организовать депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров, уже на финальной стадии подготовки подключилась местная

Полиция Тамбова раскрыла серию краж из подвалов

3 ноября 2022
0
6 октября этого года в Управление полиции города Тамбова поступило сообщение о краже из подвала многоэтажки на улице Научной. Угрозыск провёл осмотр помещения и опрос потерпевшего - выяснилось, что пропал строительный миксер и пять отрезных кругов.

Знаменского второклассника наградят за спасение сестёр из горящего дома

3 ноября 2022
0
В январе этого года второклассник Виктор Гуськов из Знаменского района спас сестёр из горящего дома в селе Никольское. Когда началось возгорание, он помог выбраться старшей сестре, затем передал пожарным двухлетнюю младшую, после чего выбрался сам.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги