Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года Комментариев: 0



Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда» из Инжавинского района. Компания занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника и ежегодно добивается высоких показателей, являясь одним из лидеров сельского хозяйства района. Руководит предприятием Никишин Виктор Алексеевич.



«В нынешних условиях для фермеров очень важно, что Россельхозбанк продолжает выдачу кредитов по льготным ставкам. Это значит, что сельхозпроизводители смогут вовремя обработать землю, внести удобрения, будут обеспечены средствами защиты растений. Все это, несомненно, положительно скажется на урожайности, а значит на столах наших сограждан будет много отечественных продуктов», – отмечает Виктор Никишин.



В целом по стране с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах – на 7,5 процентного пункта.



На проведение сезонных работ Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях.



Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк – единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ – основа успеха всего агросезона.



Разбивка объёма кредитования по сегментам бизнеса



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 11,2% до более чем 1 трлн рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 6,4% до 213,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года выдачи средств жителям сельских территорий составили 50,8 млрд рублей.



Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.



Доля Россельхозбанка в кредитовании сельского хозяйства превышает 30% российского рынка, кредитный портфель уже перешагнул за отметку 1,9 трлн рублей.



РСХБ усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 43 и составило 1 626 юридических лиц/групп компаний.



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119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3. С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда» из Инжавинского района. Компания занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника и ежегодно добивается высоких показателей, являясь одним из лидеров сельского хозяйства района. Руководит предприятием Никишин Виктор Алексеевич.– отмечает Виктор Никишин.В целом по стране с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах – на 7,5 процентного пункта.На проведение сезонных работ Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях.Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк – единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ – основа успеха всего агросезона.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 11,2% до более чем 1 трлн рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 6,4% до 213,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года выдачи средств жителям сельских территорий составили 50,8 млрд рублей.Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.Доля Россельхозбанка в кредитовании сельского хозяйства превышает 30% российского рынка, кредитный портфель уже перешагнул за отметку 1,9 трлн рублей.РСХБ усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 43 и составило 1 626 юридических лиц/групп компаний.Реклама. АО «Россельхозбанк»Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015ИНН 7725114488ОГРН 1027700342890Юридический адрес:119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.



