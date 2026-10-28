«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора Комментариев: 0



Производство по делу началось в феврале 2026 года, первое заседание состоялось в марте. Основанием для иска стали сбросы сточных вод в Цну с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.



«РКС-Тамбов» просит дополнительно уменьшить размер компенсации на сумму затрат, связанных с реконструкцией канализационного коллектора на Набережной. Росприроднадзор принципиально допускает такой зачёт, однако стороны расходятся в том, какие именно расходы можно учитывать.



На очередном заседании представители компании заявили о затратах за 2023 год более чем на 363 млн рублей. Основная часть связана с реконструкцией коллектора. Суд при этом указал, что предстоит установить состав расходов, даты оплаты и их непосредственную связь с мерами по предупреждению загрязнения.



Отдельно обсуждалось, можно ли учитывать затраты на устройство котлованов, укладку труб, монтаж колодцев, строительный контроль, перенос газопровода и восстановление благоустройства. Росприроднадзор считает, что расходы на восстановление дорожного покрытия в зачёт включаться не должны, поскольку они не относятся непосредственно к самому коллектору.



Спор возник и вокруг лабораторных данных. Росприроднадзор поставил под сомнение часть протоколов собственной лаборатории «РКС-Тамбов», на которые компания ссылается при подтверждении эффективности проведённых мероприятий. Ведомство указало, что соответствующие сведения должны были передаваться в Росаккредитацию. Суд предложил ответчику представить подтверждающие документы к следующему заседанию.



Ещё один существенный вопрос касается методики расчёта экологического ущерба. В материалах дела имеются результаты проб воды, отобранных ЦЛАТИ в 500 метрах выше и ниже места сброса. Однако Росприроднадзор использовал фоновые показатели Росгидромета со створа, расположенного примерно в 11,2 км от очистных сооружений.



Суд попросил ведомство объяснить выбор именно этих данных и указать, почему не использовались более близкие фоновые пробы. «РКС-Тамбов», в свою очередь, заявило, что применение иных исходных показателей может повлиять на итоговый расчёт ущерба.



Кроме того, стороны пришли к выводу, что при решении вопроса о зачёте следует учитывать расходы именно за 2023 год — период, к которому относится выявленное загрязнение.



Окончательного решения по вопросу уменьшения суммы ущерба суд пока не принял. На следующем заседании сторонам предстоит уточнить спорные расходы, платёжные документы и исходные данные, использованные при расчёте вреда. В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до 387,89 млн рублей.Производство по делу началось в феврале 2026 года, первое заседание состоялось в марте. Основанием для иска стали сбросы сточных вод в Цну с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.«РКС-Тамбов» просит дополнительно уменьшить размер компенсации на сумму затрат, связанных с реконструкцией канализационного коллектора на Набережной. Росприроднадзор принципиально допускает такой зачёт, однако стороны расходятся в том, какие именно расходы можно учитывать.На очередном заседании представители компании заявили о затратах за 2023 год более чем на 363 млн рублей. Основная часть связана с реконструкцией коллектора. Суд при этом указал, что предстоит установить состав расходов, даты оплаты и их непосредственную связь с мерами по предупреждению загрязнения.Отдельно обсуждалось, можно ли учитывать затраты на устройство котлованов, укладку труб, монтаж колодцев, строительный контроль, перенос газопровода и восстановление благоустройства. Росприроднадзор считает, что расходы на восстановление дорожного покрытия в зачёт включаться не должны, поскольку они не относятся непосредственно к самому коллектору.Спор возник и вокруг лабораторных данных. Росприроднадзор поставил под сомнение часть протоколов собственной лаборатории «РКС-Тамбов», на которые компания ссылается при подтверждении эффективности проведённых мероприятий. Ведомство указало, что соответствующие сведения должны были передаваться в Росаккредитацию. Суд предложил ответчику представить подтверждающие документы к следующему заседанию.Ещё один существенный вопрос касается методики расчёта экологического ущерба. В материалах дела имеются результаты проб воды, отобранных ЦЛАТИ в 500 метрах выше и ниже места сброса. Однако Росприроднадзор использовал фоновые показатели Росгидромета со створа, расположенного примерно в 11,2 км от очистных сооружений.Суд попросил ведомство объяснить выбор именно этих данных и указать, почему не использовались более близкие фоновые пробы. «РКС-Тамбов», в свою очередь, заявило, что применение иных исходных показателей может повлиять на итоговый расчёт ущерба.Кроме того, стороны пришли к выводу, что при решении вопроса о зачёте следует учитывать расходы именно за 2023 год — период, к которому относится выявленное загрязнение.Окончательного решения по вопросу уменьшения суммы ущерба суд пока не принял. На следующем заседании сторонам предстоит уточнить спорные расходы, платёжные документы и исходные данные, использованные при расчёте вреда.



