«РКС-Тамбов» обязали доплатить более 1,48 млн рублей за сбросы в Цну 0 Арбитражный суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 1,48 млн рублей за заниженную плату за сброс загрязняющих веществ в реку Цну за 2023 год. Нарушение выявило Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки. Как сообщили в ведомстве, компания

Более 523 млн рублей нарушений выявила КСП Тамбовской области за 2025 год 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области подвела итоги работы за 2025 год. За год проведено 74 проверки, в ходе которых было проанализировано использование более 8,5 млрд рублей бюджетных средств. Общая сумма выявленных нарушений превысила 523 млн рублей. Больше всего нарушений связано с

Маршрут до вокзала и новые автобусы: в Тамбове усилили работу общественного транспорта 0 В Тамбове продолжают корректировать работу общественного транспорта. Как сообщил глава администрации Максим Косенков, 25 февраля маршрут № 56 продлили до железнодорожного вокзала, а количество автобусов на линии увеличили до четырёх. С 18 февраля запущен укороченный маршрут № 31Н от Полынковского

Суд подтвердил: администрация Тамбова затянула выбор управляющих компаний для домов 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции и отказал администрации Тамбова в удовлетворении жалобы по делу о выборе управляющих компаний для многоквартирных домов. Поводом для спора стало обращение компании «ЖК ТИС», которая в конце 2024 года прекратила

В Тамбовской области вдвое выросла поддержка аграриев со стороны Россельхозбанка 0 В 2025 году Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 36,3 млрд рублей — это в два раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы около 29 млрд рублей получили крупные сельхозпредприятия, более 7 млрд рублей — малый и средний бизнес. Значительная часть

Зачем нужна единая диспетчерская служба скорой и что с ней не так — ответ Минздрава 0 После перехода на единую диспетчерскую службу скорой помощи все вызовы в Тамбовской области принимаются в областном центре. Это решение вызывало вопросы у жителей: раньше местные диспетчеры лучше ориентировались на территории и быстрее понимали, куда ехать. В официальном ответе на запрос

В Тамбовской области сменился руководитель министерства имущественных отношений 0 Александр Сердюков оставил пост и. о. министра имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. Как сообщили в региональном правительстве, он ушёл по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Павел Сурков, ранее занимавший должность заместителя министра и

Суд отказал «Транссервису» во взыскании 11 млн рублей с контрагента 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Торговый дом „Транссервис“» во взыскании с компании «Дорсервис-09» более 11 млн рублей. Речь шла о долге за поставленные нефтепродукты и начисленной неустойке. По версии истца, задолженность по договору от 1 июля 2022 года составила 3,78 млн рублей,

Куратором Тамбова стало министерство градостроительства и архитектуры 0 Областной центр будет курировать министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области под руководством Алексея Кузьменко. Ранее функции куратора Тамбова выполняло министерство автомобильных дорог и транспорта. Изменения закреплены в распоряжении главы региона «Об определении

В Тамбовской области отметили День защитника Отечества 0 23 февраля в Тамбовской области прошли памятные и торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Центральным событием стало возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» на Воздвиженском кладбище в Тамбове. Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания. В

В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По

Дело строителя «народной плотины» вновь возвращено в прокуратуру 0 Уголовное дело в отношении Александра Романова, которого считают инициатором строительства так называемой «народной плотины» на реке Цна, вновь возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Об этом сообщили источники издания «Вердикт». Решение принято на

Искусственный интеллект по-тамбовски: в Державинском обсудили, как технологии меняют регион 0 В ТГУ имени Г.Р. Державина в рамках конференции «Саяпинские чтения» развернулась живая дискуссия о будущем искусственного интеллекта в Тамбовской области. Разговор получился не академическим — с конкретикой, спорами и амбициозными планами. И.о. декана факультета информационных технологий и

В Тамбове началось строительство нового корпуса «Электроприбора»: появится 600 рабочих мест 0 В Тамбове дан старт строительству нового производственного корпуса завода «Электроприбор». В церемонии принял участие глава региона Евгений Первышов. Новый объект станет частью инвестиционного проекта по расширению производства авиаприборов для гражданских самолётов. Мощности предприятия

В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам 0 В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня

Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов» 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит

На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей 0 Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета,

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша 0 В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений. Как сообщил

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома 0 В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности