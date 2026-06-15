В Тамбове подрядчика через суд хотят обязать восстановить разрушившиеся спортплощадки

— Он объясняет тем, что у него сейчас трудное финансовое положение. Но эта организация действующая и работает с разными заказчиками, поэтому 50-тысячный штраф — слишком слабая мера: он будет платить по 50 тысяч и затягивать сроки, — заявил глава администрации.

— Если месяц не выполнят, 30 дней, это уже 150 тысяч. Так мы можем собрать средства, необходимые для восстановления, за счёт этих санкций. По сути, не прошло и двух лет, а резиновые покрытия пришли в негодность. Рассказывать сказки про эксплуатационные дефекты — это попытка снять ответственность. У нас всё задокументировано, есть судебные решения, их нужно исполнить, — подчеркнул Максим Косенков.

Власти Тамбова намерены усилить судебное давление на подрядчика, который до сих пор не исполнил гарантийные обязательства по ремонту десяти многофункциональных спортивных площадок. Вопрос обсудили на еженедельной планёрке у главы администрации города Максима Косенкова.Речь идёт о спортивных объектах, построенных в 2021–2022 годах. Как сообщили в администрации, резиновое покрытие из резиновой крошки на площадках пришло в негодность, несмотря на действующие гарантийные обязательства.Проблемы выявлены на объектах в Тамбове-4, сквере Сенько, на улице Ивано-Франко, 18, в Парке Победы возле дома №112 по улице Мичуринской, на Мичуринской, 197, Астраханской, 187, Володарского, 39, Советской, 159, Киквидзе, 71, Чичканова, 131 и Полынковской, 47.По словам генерального директора МБУ «Дирекция городского хозяйства» Артёма Очнева, ранее с подрядчиком — ООО «Пластик-Плюс» — проводилась претензионная работа. В конце 2024 года суд обязал компанию полностью заменить покрытие на всех десяти площадках, однако решение до сих пор не исполнено.Как отметил Максим Косенков, судебные приставы уже назначили подрядчику штраф в размере 50 тыс. рублей, однако эта мера не дала результата.Теперь городские власти намерены добиться назначения дополнительной неустойки за каждый день неисполнения судебного решения. Размер ежедневного штрафа может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.В администрации также подготовили локальный сметный расчёт. Стоимость восстановления покрытия на всех десяти площадках оценивается в 12,78 млн рублей. В случае необходимости город готов провести работы самостоятельно, а затем взыскать понесённые расходы с подрядчика через суд.При этом в мэрии отмечают, что собственные финансовые возможности ограничены, поэтому основной задачей остаётся понуждение подрядной организации к исполнению гарантийных обязательств.