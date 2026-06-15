В процедуре банкротства «Тамбовхимпромстроя» оценили имущество почти на 85 млн рублей Комментариев: 0



Документ был подготовлен 13 июня 2026 года и размещён конкурсным управляющим Романом Сапуновым. Общая стоимость оценённых активов составила около 85,2 млн рублей.



В перечень вошли четыре нежилых помещения на улице Карла Маркса, 3, корпус 3. Их стоимость варьируется от 8,1 до 11,7 млн рублей. Самым дорогим активом стал земельный участок, оценённый в 45,4 млн рублей.



Как напоминает «Вердикт», процедура банкротства предприятия продолжается уже почти восемь лет. Арбитражный суд Тамбовской области признал ОАО «Тамбовхимпромстрой» несостоятельным ещё в ноябре 2018 года, после чего в отношении компании было открыто конкурсное производство.



При этом процесс реализации имущества идёт на фоне непростой ситуации в строительной отрасли региона. Ранее издание сообщало, что по итогам первого квартала 2026 года строительные организации Тамбовской области получили совокупный убыток в размере 97,4 млн рублей, тогда как годом ранее отрасль демонстрировала прибыль в 41,1 млн рублей.



По данным открытых источников, ОАО «Тамбовхимпромстрой» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. В последние годы предприятие фактически не вело активной деятельности: в 2018 и 2019 годах среднесписочная численность работников составляла ноль человек.



Кроме того, ранее назначенное на май 2026 года заседание комитета кредиторов не состоялось из-за отсутствия кворума. В Тамбове продолжается процедура банкротства ОАО «Тамбовхимпромстрой». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в рамках конкурсного производства опубликован отчёт об оценке имущества компании, находящегося в залоге.Документ был подготовлен 13 июня 2026 года и размещён конкурсным управляющим Романом Сапуновым. Общая стоимость оценённых активов составила около 85,2 млн рублей.В перечень вошли четыре нежилых помещения на улице Карла Маркса, 3, корпус 3. Их стоимость варьируется от 8,1 до 11,7 млн рублей. Самым дорогим активом стал земельный участок, оценённый в 45,4 млн рублей.Как напоминает «Вердикт», процедура банкротства предприятия продолжается уже почти восемь лет. Арбитражный суд Тамбовской области признал ОАО «Тамбовхимпромстрой» несостоятельным ещё в ноябре 2018 года, после чего в отношении компании было открыто конкурсное производство.При этом процесс реализации имущества идёт на фоне непростой ситуации в строительной отрасли региона. Ранее издание сообщало, что по итогам первого квартала 2026 года строительные организации Тамбовской области получили совокупный убыток в размере 97,4 млн рублей, тогда как годом ранее отрасль демонстрировала прибыль в 41,1 млн рублей.По данным открытых источников, ОАО «Тамбовхимпромстрой» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. В последние годы предприятие фактически не вело активной деятельности: в 2018 и 2019 годах среднесписочная численность работников составляла ноль человек.Кроме того, ранее назначенное на май 2026 года заседание комитета кредиторов не состоялось из-за отсутствия кворума.



