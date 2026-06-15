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В процедуре банкротства «Тамбовхимпромстроя» оценили имущество почти на 85 млн рублей
15 июня 2026
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В Тамбове продолжается процедура банкротства ОАО «Тамбовхимпромстрой». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в рамках конкурсного производства опубликован отчёт об оценке имущества компании, находящегося в залоге.
Документ был подготовлен 13 июня 2026 года и размещён конкурсным управляющим Романом Сапуновым. Общая стоимость оценённых активов составила около 85,2 млн рублей.
В перечень вошли четыре нежилых помещения на улице Карла Маркса, 3, корпус 3. Их стоимость варьируется от 8,1 до 11,7 млн рублей. Самым дорогим активом стал земельный участок, оценённый в 45,4 млн рублей.
Как напоминает «Вердикт», процедура банкротства предприятия продолжается уже почти восемь лет. Арбитражный суд Тамбовской области признал ОАО «Тамбовхимпромстрой» несостоятельным ещё в ноябре 2018 года, после чего в отношении компании было открыто конкурсное производство.
При этом процесс реализации имущества идёт на фоне непростой ситуации в строительной отрасли региона. Ранее издание сообщало, что по итогам первого квартала 2026 года строительные организации Тамбовской области получили совокупный убыток в размере 97,4 млн рублей, тогда как годом ранее отрасль демонстрировала прибыль в 41,1 млн рублей.
По данным открытых источников, ОАО «Тамбовхимпромстрой» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. В последние годы предприятие фактически не вело активной деятельности: в 2018 и 2019 годах среднесписочная численность работников составляла ноль человек.
Кроме того, ранее назначенное на май 2026 года заседание комитета кредиторов не состоялось из-за отсутствия кворума.
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