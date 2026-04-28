Суд признал банкротом «Компьюлинк Инфраструктура ТО» — бывшего концессионера котовских котельных



Процедура банкротства стала итогом длительных финансовых проблем предприятия, которое ранее выполняло функции теплоснабжающей организации в Котовске. Ещё в ноябре 2025 года суд ввёл в отношении компании процедуру наблюдения по иску ООО «Управляющая компания Компьюлинк Инфраструктура». Сумма требований составила около 503 млн рублей и включала задолженность по займам, проценты и неустойку.



По данным «Вердикта», учредителем управляющей компании является Юрий Данилюк, в отношении которого ранее применялась мера пресечения в виде ареста.



История компании связана с концессионным соглашением, заключённым в 2017 году с администрацией Котовска. В рамках договора сроком на 20 лет «Компьюлинк Инфраструктура ТО» должна была построить модульные котельные. Общий объём инвестиций в проект оценивался почти в 502 млн рублей, из которых около 200 млн вложила сама компания, а ещё 300 млн были предоставлены федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ.



Впоследствии, как указывает издание, была установлена существенная разница между заявленной и фактической стоимостью строительства: реальные затраты оценивались примерно в 300 млн рублей. При этом значительная часть инвестиций была включена в тариф на тепловую энергию в виде инвестиционной надбавки, что отразилось на платежах потребителей.



Концессионное соглашение было расторгнуто в июле 2025 года.



К моменту введения процедуры наблюдения у компании сформировалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В частности, долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» составляли около 29 млн рублей, перед АО «Тамбовская сетевая компания» — порядка 17 млн рублей. Кроме того, имелась просуженная задолженность перед АО «ТОСК» более чем на 1,5 млн рублей.



Арбитражный суд Тамбовской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 22 октября 2026 года.




