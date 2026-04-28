Польские СМИ сообщили о возможной связи криптобиржи Zondacrypto с «Тамбовской» ОПГ
Вчера, 20:08
Польская газета Wyborcza сообщила о возможной связи криптовалютной биржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой «Тамбовская». Публикация появилась на фоне жалоб пользователей на проблемы с выводом средств: по данным издания, платформа более двух недель не осуществляет выплаты инвесторам.
Как утверждают польские следственные органы, представители «Тамбовской» ОПГ могли установить контроль над биржей ещё в 2018 году, когда она функционировала под названием BitBay. По версии следствия, контрольный пакет акций был приобретён за несколько десятков миллионов евро, после чего площадка сменила название на Zondacrypto.
В настоящее время прокуратура Польши расследует уголовное дело по признакам мошенничества и отмывания денежных средств. По данным следствия, со счетов компании на стороннюю криптобиржу было выведено более 17,9 млн евро.
Общий предполагаемый ущерб оценивается в 82,8 млн евро. Потерпевшими по делу могут быть признаны свыше 30 тысяч человек.
Официальных подтверждений изложенных в публикации сведений со стороны самой криптобиржи на момент выхода материала не приводится.
