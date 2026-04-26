Кассация подтвердила незаконность отказа УФАС включить ДСУ-2 в реестр недобросовестных поставщиков 0 Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и региональным управлением ФАС, сообщает «Вердикт». Суд признал незаконным отказ антимонопольного органа включить сведения о ЗАО «ДСУ-2» в реестр недобросовестных

В Тамбовской области перераспределят экологические полномочия и обновят правила ведения Красной книги 0 В Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий изменения в региональное законодательство в сфере охраны окружающей среды и пользования недрами, сообщает деловое издание «Вердикт». Документ подготовлен для приведения областных норм в соответствие с федеральными изменениями и, как

Ростовская компания получила контракты на коммунальную инфраструктуру Тамбова на 486 млн рублей 0 ООО «Дельта» из Азова Ростовской области стало подрядчиком по двум крупным инфраструктурным проектам в Тамбове. Региональная «Единая служба заказчика» заключила с компанией контракты на проектирование и строительство водовода и канализационного коллектора. Общая стоимость работ превысит 486 млн

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова 0 В Моршанске 25 апреля состоялся традиционный межмуниципальный турнир по волейболу среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Организаторами соревнований выступили Благотворительный фонд имени Николая Кузнецова и Тамбовская

В Мичуринске увековечили память участника СВО Алексея Добрынина 0 В Мичуринске на светодиодном экране по улице Красной разместили баннер, посвящённый памяти участника специальной военной операции, старшего сержанта Алексея Добрынина. Инициатором выступило местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов

Предприятия Тамбовской области сыграли в настольный теннис: турнир провёл Союз промышленников и предпринимателей 0 В Тамбове прошёл турнир по настольному теннису среди команд предприятий — членов Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия. В соревнованиях приняли участие девять команд, представляющих крупные промышленные предприятия региона. Турнир

Гендиректор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала лауреатом всероссийской премии «Деловой престиж» 0 Генеральный директор АО «ТАМАК» Алёна Черемисина стала победителем Всероссийской премии «Деловой престиж» в номинации «Архитектура, строительство и недвижимость». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Торжественная церемония награждения прошла 26 апреля в Государственном Кремлёвском дворце.

Будущее тамбовского «Хогвартса» остаётся под вопросом: реставрация оценивается в миллиард рублей 0 В Тамбовской области обсудили судьбу одного из самых необычных и одновременно заброшенных объектов региона — старинного здания в посёлке Чакинский сельхозтехникум Ржаксинского округа, известного среди жителей как «тамбовский Хогвартс». Вопрос прозвучал на пресс-конференции в областном министерстве

В Тамбовской области усилят меры безопасности в праздничные дни 0 В Тамбовской области усилят меры безопасности в дни проведения массовых мероприятий — 27 апреля, в День основания Тамбова, а также 1 и 9 мая. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов по итогам заседания антитеррористической комиссии. Как сообщили в правительстве области,

Аварийный дом на Авиационной признали аварийным «под снос», но расселять пока некуда 0 Администрация Тамбова ответила на запрос по дому № 141, корпус 11 на улице Авиационной, о тяжёлом состоянии которого ранее писали СМИ. Как сообщили власти, ещё в 2022 году здание официально признали аварийным и подлежащим сносу. Планировалось, что жильцов расселят до конца 2024–2025 годов. Однако

В Тамбове представили книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской аварии 0 В Музейно-выставочном центре Тамбовской области 23 апреля прошла презентация книги памяти «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет» (16+). Это первое в регионе издание, в котором собраны имена, фотографии и воспоминания тамбовчан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Минэкологии требует с подрядчика ООО «СТИНЭК» 27,5 млн рублей за «аренду» собственного моста 0 Министерство экологии Тамбовской области подало в суд на компанию «СТИНЭК», требуя вернуть 27,5 млн рублей. Иск уже принят к производству Арбитражным судом, первое заседание пока не назначено. Как выяснило деловое издание «Вердикт», спор возник из-за работ по расчистке реки Цна. По версии

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников 0 В Мичуринске продолжается серия встреч школьников с ветеранами боевых действий. Очередной «Урок мужества» прошёл в музее «Боевой Славы», где с учащимися 7 класса Новоникольской школы пообщался ветеран войны в Афганистане, лётчик, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников.

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников 0 В Мичуринске продолжается работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередная встреча прошла в музее «Боевой Славы», где с учащимися 8 класса школы № 17 пообщался ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик. Мероприятие организовано при участии Мичуринского

В Тамбове мужчина выбросил старое кресло мимо контейнера — его зафиксировали камеры 0 В Тамбове камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной случай неправильного обращения с отходами. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая компания». На записи видно, как к контейнерной площадке подъезжает белый микроавтобус. Из него выходит мужчина, достаёт старое кресло и ставит его прямо

Тамбовский боксёр Илья Попов получил государственную награду в Кремле 0 В Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям мировых первенств по боксу и представителям Федерации бокса России. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад спортсменов в развитие

В Тамбовской области просроченная задолженность по зарплате превысила 16 млн рублей 0 В Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей. Такие данные приводит Тамбовстат, их проанализировало деловое издание «Вердикт». Речь идёт о задолженности в крупных и средних организациях — без учёта

В облдуме поспорили о будущем тамбовского аэропорта: обсуждение дошло до эмоций 0 В Тамбовской областной Думе разгорелась острая дискуссия о будущем аэропорта «Тамбов». Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета по промышленности, строительству, транспорту и предпринимательству. Как сообщает «Вердикт», корреспондент которого присутствовал на заседании, обсуждение

В Тамбовской области изменят правила капремонта: за лифты придётся платить внимательнее 0 В Тамбовской области готовят изменения в правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в областную думу и связан с обновлением федерального законодательства. На первый взгляд речь идёт о технических поправках, но на практике они могут повлиять на то, какие

ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей. Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта