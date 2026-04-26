|
В Тамбовской области перераспределят экологические полномочия и обновят правила ведения Красной книги
Сегодня, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий изменения в региональное законодательство в сфере охраны окружающей среды и пользования недрами, сообщает деловое издание «Вердикт». Документ подготовлен для приведения областных норм в соответствие с федеральными изменениями и, как следует из пояснительной записки, не потребует дополнительных расходов бюджета.
Одним из ключевых нововведений станет уточнение полномочий региональных властей при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). В частности, правительство области получит право устанавливать порядок информирования предприятий и предпринимателей, обязанных снижать выбросы загрязняющих веществ при поступлении соответствующих прогнозов. Речь идёт о реализации положений федерального законодательства, принятого в конце 2024 года, направленного на оперативное реагирование на периоды повышенного загрязнения воздуха.
Значительный блок поправок касается Красной книги Тамбовской области. Законопроект расширяет предмет регулирования: помимо животных и растений, в него включаются грибы. Одновременно уточняются действующие запреты и полномочия органов власти в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
Часть действующих норм предлагается признать утратившими силу с 1 сентября 2026 года — синхронно со вступлением в силу соответствующих федеральных изменений.
После принятия закона региону предстоит привести в соответствие подзаконную базу. В частности, потребуется корректировка положения о министерстве экологии и природных ресурсов области, реестра государственных функций исполнительных органов власти, а также порядка ведения Красной книги.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.