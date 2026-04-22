В Тамбовской области просроченная задолженность по зарплате превысила 16 млн рублей
Вчера, 18:06
В Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей. Такие данные приводит Тамбовстат, их проанализировало деловое издание «Вердикт».
Речь идёт о задолженности в крупных и средних организациях — без учёта микропредприятий и малого бизнеса. Долги по оплате труда выявлены в двух отраслях: обрабатывающих производствах и строительстве. Неплатежи зафиксированы на предприятиях Тамбова и Моршанска.
Как отмечается, во всех случаях причиной образования задолженности стал дефицит собственных оборотных средств компаний. При этом бюджетное финансирование на возникновение долгов не повлияло.
Всего, по данным статистики, на конец марта заработную плату с нарушением установленных сроков не получили 136 человек. В среднем на одного работника приходится 120,6 тыс. рублей невыплаченных средств.
Таким образом, несмотря на относительно ограниченный круг организаций, проблема задержек заработной платы в регионе сохраняется и затрагивает отдельные сегменты промышленности и строительства.
