Тамбовский боксёр Илья Попов получил государственную награду в Кремле 0 В Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям мировых первенств по боксу и представителям Федерации бокса России. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад спортсменов в развитие

В Тамбовской области просроченная задолженность по зарплате превысила 16 млн рублей 0 В Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей. Такие данные приводит Тамбовстат, их проанализировало деловое издание «Вердикт». Речь идёт о задолженности в крупных и средних организациях — без учёта

В облдуме поспорили о будущем тамбовского аэропорта: обсуждение дошло до эмоций 0 В Тамбовской областной Думе разгорелась острая дискуссия о будущем аэропорта «Тамбов». Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета по промышленности, строительству, транспорту и предпринимательству. Как сообщает «Вердикт», корреспондент которого присутствовал на заседании, обсуждение

В Тамбовской области изменят правила капремонта: за лифты придётся платить внимательнее 0 В Тамбовской области готовят изменения в правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в областную думу и связан с обновлением федерального законодательства. На первый взгляд речь идёт о технических поправках, но на практике они могут повлиять на то, какие

ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей. Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта

Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске 0 Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске. Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по

Жители дома в Тамбове остались без тепла после закрытия хлебозавода 0 В Тамбове остановка «Тамбовского хлебозавода» привела к коммунальной проблеме для жителей многоквартирного дома, сообщает «Вердикт». Без горячей воды и отопления оказался пятиэтажный дом № 131А на улице Лермонтовской, где проживают жильцы 54 квартир. Ситуация была рассмотрена на заседании

Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом режиме 0 Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску московского ООО «Феникс» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». Заседание состоится 25 мая и пройдёт в закрытом режиме. Сумма требований составляет 36,1 млн рублей. Как следует из материалов

Суд обязал подрядчика устранить дефекты дорог в микрорайоне Майский 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд добилась исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Майский. Как установлено в ходе прокурорской проверки, на ряде участков выявлены дефекты дорожного покрытия. Так, на

Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки» 0 Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии 0 Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы 0 К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий 0 В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить

Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак» 0 Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт». Как следует из материалов

Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги 0 В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля. По его словам, оценка основана на аналитике

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд 0 Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой

Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие 0 19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она

Газета «Притамбовье» отмечает 90-летний юбилей 0 Общественно-политическая газета Тамбовского округа «Притамбовье» 19 апреля отмечает 90 лет со дня выхода первого номера. С юбилеем коллектив редакции поздравил глава региона Евгений Первышов. — «Притамбовье» по праву пользуется доверием читателей, оставаясь важным и авторитетным источником

В Тамбове обсудили сохранение исторического наследия на круглом столе ВООПИиК 0 В Тамбове 18 апреля состоялся ежегодный круглый стол ВООПИиК «Наследие Тамбовского края», приуроченный ко дню рождения города. Площадкой для встречи стала Торгово-промышленная палата региона. Как сообщает издание «Вердикт», мероприятие собрало полный зал и вызвало большой интерес у краеведов,

В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий 0 В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества». Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и