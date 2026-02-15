В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев Комментариев: 0



Подполковник Измайлов более 20 лет посвятил служению Родине. Свою профессиональную судьбу он связал с авиацией, работал педагогом в военно-политическом направлении. В 2024−2025 годах выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции на Белгородском приграничье.



Сегодня офицер активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Он проводит занятия в музее «Боевой Славы» ветеранской организации, встречается со школьниками и студентами Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.



В ходе беседы с тамбовскими школьниками подполковник рассказал о своём пути в Вооружённые Силы России, службе в авиации и командировке в зону СВО. Отдельный разговор был посвящён теме Родины и патриотизма. Офицер отметил, что вдали от дома военнослужащим особенно важны письма и слова поддержки от детей — они придают силы в непростых условиях. Он предложил учащимся подготовить письма и видеообращения для бойцов.



В завершение встречи подполковник Измайлов передал в дар школьной библиотеке литературно-исторический журнал «АЛЕКСАНДРЪ» со своими рассказами, пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов и дал советы тем, кто планирует поступать в военные учебные заведения. Школьники поздравили гостя с наступающим Днём защитника Отечества.







Председатель «Академии военных наук Тамбовской области» Владимир Титаренко подчеркнул значимость подобных встреч:

