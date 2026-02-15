Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

Вчера, 16:04
В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героевВ преддверии Дня Тамбовских героев в школе № 1 г. Мичуринска прошла встреча одиннадцатиклассников с участником специальной военной операции, членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», подполковником Р. Ш. Измайловым.

Подполковник Измайлов более 20 лет посвятил служению Родине. Свою профессиональную судьбу он связал с авиацией, работал педагогом в военно-политическом направлении. В 2024−2025 годах выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции на Белгородском приграничье.

Сегодня офицер активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Он проводит занятия в музее «Боевой Славы» ветеранской организации, встречается со школьниками и студентами Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

В ходе беседы с тамбовскими школьниками подполковник рассказал о своём пути в Вооружённые Силы России, службе в авиации и командировке в зону СВО. Отдельный разговор был посвящён теме Родины и патриотизма. Офицер отметил, что вдали от дома военнослужащим особенно важны письма и слова поддержки от детей — они придают силы в непростых условиях. Он предложил учащимся подготовить письма и видеообращения для бойцов.

В завершение встречи подполковник Измайлов передал в дар школьной библиотеке литературно-исторический журнал «АЛЕКСАНДРЪ» со своими рассказами, пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов и дал советы тем, кто планирует поступать в военные учебные заведения. Школьники поздравили гостя с наступающим Днём защитника Отечества.

Председатель «Академии военных наук Тамбовской области» Владимир Титаренко подчеркнул значимость подобных встреч:
«Такие начинания имеют большое значение, поскольку сами участники специальной военной операции рассказывают молодёжи о происходящих событиях. Живое слово офицера всегда воспринимается иначе, чем сухая информация. Наша общественная организация старается оказывать всяческую методическую поддержку таким инициативам и будет продолжать эту работу».
В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего

Вчера, 22:10
В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области. Уголовное дело возбуждено

В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами

Вчера, 17:05
Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова. Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует

В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию

Вчера, 15:03
В Тамбове может появиться государственная управляющая компания, которая будет заниматься содержанием многоквартирного жилого фонда. Об этом, как сообщает деловое издание «Вердикт», заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в Правительстве региона. По словам

В Моршанске фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику

15 февраля 2026
Прокуратура города Моршанска завершила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, по итогам которой вскрыт факт передачи взятки должностному лицу местной администрации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, установлено, что руководитель одной из коммерческих

В Тамбове почтили память воинов-афганцев

15 февраля 2026
В воскресенье, 15 февраля, в Тамбове у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане в 1979−1989 годах, прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 37-й годовщине вывода советских войск из Республики

Под Тамбовом расчистят Цну перед паводком: плавучий остров растянулся на полкилометра

14 февраля 2026
В окрестностях посёлка Тихий Угол Тамбовского округа 13 февраля прошло выездное совещание по подготовке к весеннему паводку. Поводом стала непростая ситуация на реке Цна — её русло оказалось почти перекрыто крупным плавучим островом из камыша и растительности. В обсуждении приняли участие

В Котовске обрушился козырёк хирургического отделения больницы: погиб мужчина

14 февраля 2026
В субботу, 14 февраля, в Котовске произошло обрушение входного козырька хирургического отделения городской больницы. По предварительным данным, причиной происшествия стало большое скопление снега и наледи на кровле. В результате обрушения погиб 71-летний мужчина. Как установлено, он работал в

С омской компании взыскали более 13 млн рублей за срыв строительства медцентра в Первомайском округе

13 февраля 2026
Арбитражный суд подтвердил законность взыскания с омской компании ООО «Сибгарант» более 13 млн рублей за срыв строительства Центра врача общей практики в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа. Контракт на 28 млн рублей был заключён летом 2023 года. Подрядчик должен был завершить работы к

Прокуратура добилась взыскания с тамбовского застройщика 870 тыс. рублей за срыв отопления

13 февраля 2026
Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд привлекла застройщика к ответственности за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств при строительстве многоквартирного дома. Как установлено в ходе проверки, жилой дом по адресу проезд Запрудный, 10 был оборудован модульными котельными

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

13 февраля 2026
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» при научной поддержке Академии военных наук Тамбовской области продолжают активно вести военно — патриотическую работу с молодёжью.

В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей

13 февраля 2026
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило открытый конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Новый объект должен соединить центральную часть города с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Начальная цена контракта составляет 1,99 млрд рублей. Финансирование

В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

12 февраля 2026
В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе. — Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный

В Тамбове готовятся к паводку: уровень снежного покрова превышает норму вдвое

12 февраля 2026
В Тамбове началась подготовка к весеннему половодью. По данным Тамбовского гидрометцентра, текущие показатели снежного покрова значительно превышают средние многолетние значения. Сейчас высота снега составляет 89 сантиметров — это в два раза выше нормы. Содержание воды в снежной массе достигает

В Мичуринске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

12 февраля 2026
В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Тамбовской областью были уничтожены 13 БПЛА. Всего над Россией за ночь сбито 106 дронов, включая 59 над регионами Черноземья. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, падение беспилотников

Иностранцам с патентами запретят работать в такси, школах и ещё 15 сферах в Тамбовской области

12 февраля 2026
В Тамбовской области с 2026 года иностранные граждане, работающие по трудовым патентам, не смогут трудиться в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Ограничения коснутся целого ряда сфер. В числе запрещённых — пассажирские перевозки

Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты

11 февраля 2026
Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.

В тамбовской компании «Деметра» сменится состав совета директоров

11 февраля 2026
Тамбовское АО «Деметра», занимающееся переработкой зерна и производством муки, готовит обновление совета директоров. Информация об этом опубликована в системе раскрытия корпоративных данных. В числе новых кандидатов — генеральный директор компании Сергей Попов, который возглавил предприятие в

Следствие назвало причину смертельного ДТП у «Водоканала» в Тамбове

11 февраля 2026
Смертельное ДТП, произошедшее в декабре прошлого года у здания тамбовского «Водоканала» на Тулиновской, стало результатом небрежности водителя. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Вердикт». Трагедия произошла 23 декабря. Водитель Toyota Camry, поворачивая налево через тротуар, сбил

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей

11 февраля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку

10 февраля 2026
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё
