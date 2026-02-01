Жалобы на «скорую» дошли до правительства: власти пообещали изменить систему 0 Проблемы в работе скорой медицинской помощи, на которые в последнее время всё чаще жалуются жители Тамбовской области, были рассмотрены на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Евгений Первышов признал, что действующая система не справляется с задачами. По словам главы

Подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского РОВД оставили под стражей 0 Тамбовский областной суд подтвердил арест двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом 26 лет назад. Апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения, оставив фигурантов под стражей. Защита и один из подозреваемых

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися 0 С началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15. Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 —

Ждать часами: тамбовчане всё чаще жалуются на работу скорой помощи 0 В Тамбовской области всё громче звучат жалобы на работу скорой медицинской помощи. Люди рассказывают о долгом ожидании врачей, сложностях с вызовами и ситуациях, когда помощь приезжает слишком поздно. По правилам, скорая должна приезжать в течение 20 минут в экстренных случаях и до двух часов —

Снег, морозы и заваленные тротуары: как Тамбов переживает непогоду и что обещают власти 0 Аномальные снегопады и резкое похолодание до −30 градусов серьёзно осложнили жизнь Тамбова. Дороги и тротуары заметает, техника не всегда успевает за осадками, а горожане массово жалуются на трудности с передвижением. Этим вопросам был посвящён прямой эфир главы администрации города Максима

Тамбовские правоведы выпустили книгу о том, как создаются законы в современной России 0 В издательстве «Проспект» вышла новая книга тамбовских исследователей — «Культура правотворчества в современной России: проблемы теории и практики». Её авторами стали Василий Трофимов и Владимир Самородов — юристы и преподаватели, много лет изучающие, как формируются законы и почему от этого

Снегопады и морозы: в Тамбове и области ввели усиленные меры из-за сложной погоды 0 Тамбов и вся область оказались во власти затяжных снегопадов и резкого похолодания. За последние сутки в ряде городов выпало до трети месячной нормы осадков, а синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может опуститься до −25 градусов и ниже. На фоне ухудшения погодных условий в

Заседание без пауз: облдума Тамбова приняла 22 решения и простилась с вице-спикером 0 Очередное заседание Тамбовской областной Думы 30 января прошло в рекордно сжатом формате — за 45 минут депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв, присутствовавший на заседании. Работа началась с награждения. Пятеро

В Тамбове бизнес и власть обсудили будущее экономики региона 0 В Тамбове состоялась стратегическая сессия Союза региональных объединений работодателей «Тамбовская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей», объединившая представителей бизнеса и органов власти вокруг вопросов долгосрочного развития региона. Мероприятие прошло 30 января в ТГТУ на

СК не нашёл нарушений при ремонте путепровода в Мичуринске, но вопросы к расходам остались 0 Следственные органы ответили на обращение по поводу отдельных статей расходов при ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Как сообщает сетевое издание «Блокнот Тамбов», проверка касалась исполнения контракта, который выполняло ООО «Стинэк». Одновременно спор по

Экс-глава студенческого профкома МичГАУ получила реальный срок за хищение стипендиальных денег 0 Бывшего председателя профсоюза студентов Мичуринского государственного аграрного университета приговорили к 3 годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей, предназначенных для поддержки учащихся. Информацию о приговоре распространила прокуратура Тамбовской области. Следствие и суд

Тамбовские конники готовят всероссийский форум «Профи-Трот» в Казани 0 Специалисты из Тамбовской области участвуют в подготовке Всероссийского рысистого форума «Профи-Трот», который пройдёт в феврале в Казани. На организацию мероприятия Ассоциация развития конного спорта направит 650 тыс. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«РКС-Тамбов» возглавил новый директор из Архангельска 0 В Тамбове назначен новый директор компании «РКС-Тамбов». Руководить предприятием будет 35-летний Сергей Истомин — уроженец Архангельска. О назначении сообщил глава администрации города Максим Косенков. По словам мэра, у нового директора есть опыт управления коммунальным предприятием, что должно

В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку 0 Глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку планируют официально рассмотреть 30 января на заседании Совета депутатов округа. Пудовкин руководил территорией с 2023 года. Сначала он возглавил Тамбовский район, а

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области объяснила неявку в суд командировкой в зону СВО 0 В Ленинском районном суде Тамбова стало известно, почему бывший министр здравоохранения региона Екатерина Юнькова не появляется на заседаниях по своему уголовному делу. Подробности с процесса сообщает деловое издание «Вердикт». Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Очередное

Тамбовская область собрала 131 млрд рублей налогов за январь–ноябрь 2025 года 0 За 11 месяцев 2025 года в бюджетную систему России из Тамбовской области поступило 131 млрд рублей налогов и сборов. По данным регионального управления ФНС, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств было направлено в консолидированный бюджет области — 57,1 млрд

В Тамбове «узаконили» десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами 0 В Тамбове узаконили десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами, но которые официально не считались дорогами местного значения. Обновлённый реестр автомобильных дорог утвердили депутаты Тамбовской городской Думы. Речь идёт об улицах, переулках и внутриквартальных проездах,

С 1 февраля отделение СФР по Тамбовской области проиндексирует социальные и страховые выплаты 0 С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Тамбовской области проиндексирует на 5,6% выплаты, которые получают сотни тысяч тамбовчан. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. «Прежде всего, февральское повышение

В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности 0 В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По решению Ленинского районного

В ООО «Ланта» сменился генеральный директор 0 В ООО «Ланта» назначен новый генеральный директор. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27 января, руководителем компании стал Дмитрий Викторов. Прежний гендиректор Александр Васильев утратил право действовать от имени общества без доверенности. Кадровое решение принято после перехода компании под