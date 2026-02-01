Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

» » В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

Вчера, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимисяС началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15.

Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 — участник СВО, подполковник Р. Ш. Измайлов, а также курсанты Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Военнослужащие рассказали школьникам о службе в армии, выборе профессии и значении патриотизма.

Подполковник Измайлов, посвятивший более 20 лет службе в Вооружённых силах России, поделился личным опытом и рассказал о выполнении задач в зоне СВО на Белгородском приграничье в 2024–2025 годах. В ходе беседы он затронул тему Родины, ответственности и поддержки военнослужащих, попросив школьников писать письма и записывать видеообращения для бойцов, находящихся на передовой.

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися
В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

Курсанты Челябинского ВВАКУШ представили видеоматериалы о своём училище, рассказали об учебных буднях и мотивации выбора военной профессии, а также пожелали старшеклассникам успешно окончить школу и определиться с дальнейшим жизненным путём.

В завершение встречи классный руководитель Е. В. Улыбышева и староста класса Елизавета Воробьёва поблагодарили гостей за содержательный разговор. Стороны договорились продолжить совместную работу с учащимися, в том числе в рамках поддержки участников специальной военной операции.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского окру ...

Подполковник Рифат Измайлов встретился с мичуринскими школьниками и рассказ ...

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичури ...

Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска

Встречи ветеранов с школьниками: патриотизм и история на уроках мужества

Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Жалобы на «скорую» дошли до правительства: власти пообещали изменить систему

Вчера, 19:07
0
Проблемы в работе скорой медицинской помощи, на которые в последнее время всё чаще жалуются жители Тамбовской области, были рассмотрены на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Евгений Первышов признал, что действующая система не справляется с задачами. По словам главы

Подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского РОВД оставили под стражей

Вчера, 16:04
0
Тамбовский областной суд подтвердил арест двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом 26 лет назад. Апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения, оставив фигурантов под стражей. Защита и один из подозреваемых

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

Вчера, 12:00
0
С началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15. Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 —

Ждать часами: тамбовчане всё чаще жалуются на работу скорой помощи

Вчера, 10:20
0
В Тамбовской области всё громче звучат жалобы на работу скорой медицинской помощи. Люди рассказывают о долгом ожидании врачей, сложностях с вызовами и ситуациях, когда помощь приезжает слишком поздно. По правилам, скорая должна приезжать в течение 20 минут в экстренных случаях и до двух часов —

Снег, морозы и заваленные тротуары: как Тамбов переживает непогоду и что обещают власти

1 февраля 2026
0
Аномальные снегопады и резкое похолодание до −30 градусов серьёзно осложнили жизнь Тамбова. Дороги и тротуары заметает, техника не всегда успевает за осадками, а горожане массово жалуются на трудности с передвижением. Этим вопросам был посвящён прямой эфир главы администрации города Максима

Тамбовские правоведы выпустили книгу о том, как создаются законы в современной России

1 февраля 2026
0
В издательстве «Проспект» вышла новая книга тамбовских исследователей — «Культура правотворчества в современной России: проблемы теории и практики». Её авторами стали Василий Трофимов и Владимир Самородов — юристы и преподаватели, много лет изучающие, как формируются законы и почему от этого

Снегопады и морозы: в Тамбове и области ввели усиленные меры из-за сложной погоды

31 января 2026
0
Тамбов и вся область оказались во власти затяжных снегопадов и резкого похолодания. За последние сутки в ряде городов выпало до трети месячной нормы осадков, а синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может опуститься до −25 градусов и ниже. На фоне ухудшения погодных условий в

Заседание без пауз: облдума Тамбова приняла 22 решения и простилась с вице-спикером

31 января 2026
0
Очередное заседание Тамбовской областной Думы 30 января прошло в рекордно сжатом формате — за 45 минут депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв, присутствовавший на заседании. Работа началась с награждения. Пятеро

В Тамбове бизнес и власть обсудили будущее экономики региона

30 января 2026
0
В Тамбове состоялась стратегическая сессия Союза региональных объединений работодателей «Тамбовская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей», объединившая представителей бизнеса и органов власти вокруг вопросов долгосрочного развития региона. Мероприятие прошло 30 января в ТГТУ на

СК не нашёл нарушений при ремонте путепровода в Мичуринске, но вопросы к расходам остались

30 января 2026
0
Следственные органы ответили на обращение по поводу отдельных статей расходов при ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Как сообщает сетевое издание «Блокнот Тамбов», проверка касалась исполнения контракта, который выполняло ООО «Стинэк». Одновременно спор по

Экс-глава студенческого профкома МичГАУ получила реальный срок за хищение стипендиальных денег

30 января 2026
0
Бывшего председателя профсоюза студентов Мичуринского государственного аграрного университета приговорили к 3 годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей, предназначенных для поддержки учащихся. Информацию о приговоре распространила прокуратура Тамбовской области. Следствие и суд

Тамбовские конники готовят всероссийский форум «Профи-Трот» в Казани

30 января 2026
0
Специалисты из Тамбовской области участвуют в подготовке Всероссийского рысистого форума «Профи-Трот», который пройдёт в феврале в Казани. На организацию мероприятия Ассоциация развития конного спорта направит 650 тыс. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«РКС-Тамбов» возглавил новый директор из Архангельска

29 января 2026
0
В Тамбове назначен новый директор компании «РКС-Тамбов». Руководить предприятием будет 35-летний Сергей Истомин — уроженец Архангельска. О назначении сообщил глава администрации города Максим Косенков. По словам мэра, у нового директора есть опыт управления коммунальным предприятием, что должно

В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку

29 января 2026
0
Глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку планируют официально рассмотреть 30 января на заседании Совета депутатов округа. Пудовкин руководил территорией с 2023 года. Сначала он возглавил Тамбовский район, а

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области объяснила неявку в суд командировкой в зону СВО

29 января 2026
0
В Ленинском районном суде Тамбова стало известно, почему бывший министр здравоохранения региона Екатерина Юнькова не появляется на заседаниях по своему уголовному делу. Подробности с процесса сообщает деловое издание «Вердикт». Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Очередное

Тамбовская область собрала 131 млрд рублей налогов за январь–ноябрь 2025 года

29 января 2026
0
За 11 месяцев 2025 года в бюджетную систему России из Тамбовской области поступило 131 млрд рублей налогов и сборов. По данным регионального управления ФНС, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств было направлено в консолидированный бюджет области — 57,1 млрд

В Тамбове «узаконили» десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами

28 января 2026
0
В Тамбове узаконили десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами, но которые официально не считались дорогами местного значения. Обновлённый реестр автомобильных дорог утвердили депутаты Тамбовской городской Думы. Речь идёт об улицах, переулках и внутриквартальных проездах,

С 1 февраля отделение СФР по Тамбовской области проиндексирует социальные и страховые выплаты

28 января 2026
0
С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Тамбовской области проиндексирует на 5,6% выплаты, которые получают сотни тысяч тамбовчан. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. «Прежде всего, февральское повышение

В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности

28 января 2026
0
В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По решению Ленинского районного

В ООО «Ланта» сменился генеральный директор

28 января 2026
0
В ООО «Ланта» назначен новый генеральный директор. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27 января, руководителем компании стал Дмитрий Викторов. Прежний гендиректор Александр Васильев утратил право действовать от имени общества без доверенности. Кадровое решение принято после перехода компании под

Мичуринский «Милорем» восстановит советский паровоз 1955 года для туристического ретропоезда

27 января 2026
0
Мичуринский завод «Милорем» получил новое нестандартное задание от ОАО «Российские железные дороги». Предприятию предстоит восстановить советский паровоз серии ЭР-791-90, выпущенный в 1955 году. Более двух десятилетий машина находится вне эксплуатации: паровоз был выведен из работы в 2002 году и
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги