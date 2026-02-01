|
В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися
С началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15.
Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 — участник СВО, подполковник Р. Ш. Измайлов, а также курсанты Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Военнослужащие рассказали школьникам о службе в армии, выборе профессии и значении патриотизма.
Подполковник Измайлов, посвятивший более 20 лет службе в Вооружённых силах России, поделился личным опытом и рассказал о выполнении задач в зоне СВО на Белгородском приграничье в 2024–2025 годах. В ходе беседы он затронул тему Родины, ответственности и поддержки военнослужащих, попросив школьников писать письма и записывать видеообращения для бойцов, находящихся на передовой.
Курсанты Челябинского ВВАКУШ представили видеоматериалы о своём училище, рассказали об учебных буднях и мотивации выбора военной профессии, а также пожелали старшеклассникам успешно окончить школу и определиться с дальнейшим жизненным путём.
В завершение встречи классный руководитель Е. В. Улыбышева и староста класса Елизавета Воробьёва поблагодарили гостей за содержательный разговор. Стороны договорились продолжить совместную работу с учащимися, в том числе в рамках поддержки участников специальной военной операции.
