Ветераны провели экскурсию в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске Комментариев: 0



На этой недели в музейной комнате состоялось 2 встречи со школьниками Мичуринского муниципального округа. Первую беседу с учащимися 7 класса Новоникольской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: сержант Карпинский А.И. и ст. прапорщик Хайрадзе Т.Б.



Андрей Иванович попал в Афганистан весной 1983 г. Он служил связистом в 103 Витебской дивизии 317 гвардейского парашютно – десантного полка. С весны 1983 г. по октябрь 1984 г. он принимал участие в 17-ти боевых заданиях по разгрому бандформирований. За это время погибло много сослуживцев Андрея Ивановича, а ему самому удалось выжить и преодолеть вся тяготы службы в Афганистане благодаря отличной физической и военной подготовке.



Томирос Биналиевич провел в ДРА почти 3 года. Он был в числе тех, кто начал службу там практически с самого начала. Он водил колонны с боеприпасами, стройматериалами, продуктами и всем необходимым для обеспечения 40-й армии. Все рейсы проходили под обстрелами, ни один рейс не обходился без человеческих потерь. За бой в одном из таких рейсов Томирос Биналиевич был награжден медалью «За отвагу».



Ветераны рассказали детям о своей службе в далекой стране, поделились самыми тяжелыми воспоминаниями. Школьники задавали много вопросов о климате Афганистана, условиях жизни там, оружии и многом другом.



Вторую беседу с учащимися 8 класса Староказинского филиала Новоникольской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: летчик, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Воротников В.М. и воин - пограничник Савенков В.М.



Виктор Михайлович рассказал школьникам о своей афганской службе и вообще о своем военной службе, о самолетах и вертолетах, на которых ему пришлось летать. Он поговорил с детьми о том, что такое Родина, Отечество и патриотизм, как важно вырасти достойным человеком, найти свое место в жизни и в любую минуту быть готовым сделать все возможное для защиты страны.



Владимир Михайлович рассказал ребятам о своей службе в Афганистане, о своих сослуживцах, о самых курьезных и трагических моментах своего военного прошлого.



Ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы», ответили на все вопросы об интересующих молодежь экспонатах. Традиционно, особенное любопытство дети выразили к макетам стрелкового оружия. Ветераны показали, как собирается и разбирается оружие, рассказали о том, какое оружие использовали в Афганистане. Кроме того, учащиеся много спрашивали о специальной военной операции, просили провести аналогию прошлых и современных событий.



Школьники поблагодарили ветеранов за проведенные беседы и выразили надежду на дальнейшие встречи.



Староста 7Б класса Новоникольской СОШ Фролова Валерия поделилась своим мнением о состоявшейся беседе: «Хочется выразить огромную благодарность ветеранам за проведенную экскурсию. Мне было очень приятно пообщаться с живыми свидетелями происходящих тогда событий и подробнее узнать о войне в Афганистане. Очень надеюсь, что подобные встречи будут проходить и дальше, ведь для нас, молодого поколения, такой опыт очень важен и нужен!». Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет занимается военно – патриотической работой с молодежью. С началом специальной военной операции эта деятельность стала более активной и регулярной. «Встреча поколений» - одна из форм работы с молодежью в связи с открытием музейной комнаты «Боевой Славы».На этой недели в музейной комнате состоялось 2 встречи со школьниками Мичуринского муниципального округа. Первую беседу с учащимися 7 класса Новоникольской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: сержант Карпинский А.И. и ст. прапорщик Хайрадзе Т.Б.Андрей Иванович попал в Афганистан весной 1983 г. Он служил связистом в 103 Витебской дивизии 317 гвардейского парашютно – десантного полка. С весны 1983 г. по октябрь 1984 г. он принимал участие в 17-ти боевых заданиях по разгрому бандформирований. За это время погибло много сослуживцев Андрея Ивановича, а ему самому удалось выжить и преодолеть вся тяготы службы в Афганистане благодаря отличной физической и военной подготовке.Томирос Биналиевич провел в ДРА почти 3 года. Он был в числе тех, кто начал службу там практически с самого начала. Он водил колонны с боеприпасами, стройматериалами, продуктами и всем необходимым для обеспечения 40-й армии. Все рейсы проходили под обстрелами, ни один рейс не обходился без человеческих потерь. За бой в одном из таких рейсов Томирос Биналиевич был награжден медалью «За отвагу».Ветераны рассказали детям о своей службе в далекой стране, поделились самыми тяжелыми воспоминаниями. Школьники задавали много вопросов о климате Афганистана, условиях жизни там, оружии и многом другом.Вторую беседу с учащимися 8 класса Староказинского филиала Новоникольской СОШ провели ветераны боевых действий в Афганистане: летчик, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Воротников В.М. и воин - пограничник Савенков В.М.Виктор Михайлович рассказал школьникам о своей афганской службе и вообще о своем военной службе, о самолетах и вертолетах, на которых ему пришлось летать. Он поговорил с детьми о том, что такое Родина, Отечество и патриотизм, как важно вырасти достойным человеком, найти свое место в жизни и в любую минуту быть готовым сделать все возможное для защиты страны.Владимир Михайлович рассказал ребятам о своей службе в Афганистане, о своих сослуживцах, о самых курьезных и трагических моментах своего военного прошлого.Ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы», ответили на все вопросы об интересующих молодежь экспонатах. Традиционно, особенное любопытство дети выразили к макетам стрелкового оружия. Ветераны показали, как собирается и разбирается оружие, рассказали о том, какое оружие использовали в Афганистане. Кроме того, учащиеся много спрашивали о специальной военной операции, просили провести аналогию прошлых и современных событий.Школьники поблагодарили ветеранов за проведенные беседы и выразили надежду на дальнейшие встречи.Староста 7Б класса Новоникольской СОШ Фролова Валерия поделилась своим мнением о состоявшейся беседе: «Хочется выразить огромную благодарность ветеранам за проведенную экскурсию. Мне было очень приятно пообщаться с живыми свидетелями происходящих тогда событий и подробнее узнать о войне в Афганистане. Очень надеюсь, что подобные встречи будут проходить и дальше, ведь для нас, молодого поколения, такой опыт очень важен и нужен!».



