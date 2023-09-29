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В музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске прошла встреча поколений
29 сентября 2023
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Наше молодое поколение – будущее страны, от девчонок и мальчишек будет зависеть то, каким путем пойдет государство, как будет развиваться. Но от нас зависит то, каким будет это поколение. Наша организация понимает это и делает все возможное, чтобы вложить в головы ребят истинные ценности: семья, родители, Родина.
Накануне в музейной комнате «Боевой Славы» состоялась встреча ветеранов с учащимися 8, 10 и 11 классов Жидиловского и Ранинского филиалов МБОУ Заворонежской СОШ. Встречу провели подполковник, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Шохин В.Б. и участник боевых действии в Афганистане Шаров И.А.
Виктор Борисович и Иван Александрович рассказали ребятам о своей службе в Афганистане, о подвигах своих сослуживцев. Ребята задавали много вопросов о службе ветеранов, их наградах, о том, с какими сложностями и трудностями столкнулись ветераны в далекой, чужой стране. Далее ветераны провели экскурсию по музею, рассказали про различные экспонаты. В завершение школьники, учителя и ветераны прошли к мемориалу погибшим воинам, где почтили память солдат, отдавших свои жизни за наше мирное небо над головой.
Интересной и живой получилась эта встреча, ветеранов пригласили на уроки мужества в созданный музей в Ранинском филиале МБОУ Заворонежской СОШ.
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