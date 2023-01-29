Ветераны войны в Афганистане провели встречу в комнате «Боевой славы» для школьников Комментариев: 0



Музейная комната «Боевой славы» - не просто комната Памяти, это место встреч ветеранов последних войн с учащимися школ, средних и высших учебных заведений. Сегодня экскурсию провели ветераны войны в Афганистане - Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Савенков Владимир Михайлович (воин – пограничник, участник боевых действий в Афганистане).



Виктор Михайлович кратко рассказал о своей биографии, о том, как еще в 9 классе принял решение стать военным и всю жизнь посвятил защите своей Родины и своего народа. Он рассказал детям об исторических фактах афганской войны, о своей службе в далекой стране, о своих сослуживцах и их подвигах. Однажды В.М. Воротников прилетел в Кандагар за ранеными. Пострадавших оказалось очень много. Что бы спасти всех, военным пришлось нарушить инструкции, оставить ровно столько топлива, что бы его хватило до Кабула. Когда они долетели до места назначения, погода испортилась, они не могли посадить самолет, а топливо было на исходе. Только слаженные действия экипажа и летное мастерство спасли людей от трагедии.



Подобных историй было много. В заключении Виктор Михайлович пожелал школьникам хорошей учебы, верно, выбрать специальность по душе, преданно и честно служить своему народу вне зависимости от выбранной профессии:



- Каждое поколение вырастает на подвигах своих предков. Мы выросли на историях отцов и дедов, которые служили во время ВОВ. Мы выполнили свой долг в Афганистане и Чечне. Сейчас мы живем на изломе, мир меняется и приходит время вашего поколения и тех, кто немного старше. Вам предстоит защищать Родину и строит новый мир. Я призываю молодежь идти в армию, отстаивать интересы своей страны. Много раз наш народ сталкивался с внешними угрозами, всегда победа была за нами. И я уверен, что и в этот раз мы сможем защитить свою страну снова!





Владимир Михайлович попал в Афганистан 7 января 1980 г. Он участвовал в операции «Весна 80», задачей которой было углубление от советских границ на 100 – 150 км.и осуществить контроль над занятой территорией.



Им, двадцатилетним парням, было очень страшно. Чужая, неизвестная территория, меткие, отлично подготовленные душманы… Но они с честью и достоинством встречали все сложности и трудности.



В.М. Савенков рассказал о том, как наши военные помогали местным жителям. Ему самому однажды пришлось ассистировать на операции у ребенка. Наши военные всегда были очень гуманными. Местные жители с благодарностью относились к ним. На территории Афганистана осталось много памятников нашим бойцам, и афганцы ухаживают за ними.



Владимир Михайлович рассказал о героических поступках пограничников, о курьезных и чудесных событиях. Однажды его друг попал под обстрел. В рюкзаке лежала чугунная сковородка. После обстрела оказалось, что рюкзак пробит в 6-ти местах, а бойца спасла та самая сковородка…



- Война – это истинная проверка на человечность, смелость, дружбу, человеческие ценности. Те, с кем мы вместе прошли тот путь, братья до конца жизни. В каких бы краях страны мы не находились, мы всегда поддерживаем отношения, регулярно звоним и переписываемся, это совсем иная дружба.



Школьники поблагодарили наших воинов и пригласили их к себе в школу. Беседа прошла живо, интересно и познавательно! «Чтобы не забыть, надо помнить, а что бы помнить, надо знать…» - под таким девизом 27 января, прошла экскурсия для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска по комнате «Боевой Славы».Музейная комната «Боевой славы» - не просто комната Памяти, это место встреч ветеранов последних войн с учащимися школ, средних и высших учебных заведений. Сегодня экскурсию провели ветераны войны в Афганистане - Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Савенков Владимир Михайлович (воин – пограничник, участник боевых действий в Афганистане).Виктор Михайлович кратко рассказал о своей биографии, о том, как еще в 9 классе принял решение стать военным и всю жизнь посвятил защите своей Родины и своего народа. Он рассказал детям об исторических фактах афганской войны, о своей службе в далекой стране, о своих сослуживцах и их подвигах. Однажды В.М. Воротников прилетел в Кандагар за ранеными. Пострадавших оказалось очень много. Что бы спасти всех, военным пришлось нарушить инструкции, оставить ровно столько топлива, что бы его хватило до Кабула. Когда они долетели до места назначения, погода испортилась, они не могли посадить самолет, а топливо было на исходе. Только слаженные действия экипажа и летное мастерство спасли людей от трагедии.Подобных историй было много. В заключении Виктор Михайлович пожелал школьникам хорошей учебы, верно, выбрать специальность по душе, преданно и честно служить своему народу вне зависимости от выбранной профессии:Владимир Михайлович попал в Афганистан 7 января 1980 г. Он участвовал в операции «Весна 80», задачей которой было углубление от советских границ на 100 – 150 км.и осуществить контроль над занятой территорией.Им, двадцатилетним парням, было очень страшно. Чужая, неизвестная территория, меткие, отлично подготовленные душманы… Но они с честью и достоинством встречали все сложности и трудности.В.М. Савенков рассказал о том, как наши военные помогали местным жителям. Ему самому однажды пришлось ассистировать на операции у ребенка. Наши военные всегда были очень гуманными. Местные жители с благодарностью относились к ним. На территории Афганистана осталось много памятников нашим бойцам, и афганцы ухаживают за ними.Владимир Михайлович рассказал о героических поступках пограничников, о курьезных и чудесных событиях. Однажды его друг попал под обстрел. В рюкзаке лежала чугунная сковородка. После обстрела оказалось, что рюкзак пробит в 6-ти местах, а бойца спасла та самая сковородка…- Война – это истинная проверка на человечность, смелость, дружбу, человеческие ценности. Те, с кем мы вместе прошли тот путь, братья до конца жизни. В каких бы краях страны мы не находились, мы всегда поддерживаем отношения, регулярно звоним и переписываемся, это совсем иная дружба.Школьники поблагодарили наших воинов и пригласили их к себе в школу. Беседа прошла живо, интересно и познавательно!



