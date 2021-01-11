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В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане
Вчера, 15:07
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Сколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди редко всерьез задумываются о том, что же такое на самом деле война, ведь её никто не ждет у порога своего дома, к ней не готовятся армейцы. Война всегда несёт людям много бед, слёз, переживаний и потерь. Война оставляет после себя очень глубокие и неизлечимые шрамы на душе. Война калечит жизни и судьбы многих людей.
Афганистан – красивый горный дикий край
Приказ простой – вставай, иди и умирай,
Но как же так, ведь на Земле весна давно,
А сердце режет – тоски и горести полно…
Слово «война» таит в себе боль, горечь утрат, кровь, голод, звуки орудий, разрыва снаряда, огонь, смерть – это бесконечные слезы и бесконечная вера в то, что придет конец этим страданиям, и люди смогут облегченно вздохнуть и зажить счастливо. Война рушит жизни сотен тысяч людей, порой и миллионов. При одном упоминании этого слова в душе становится очень грустно и печально.
Ваши судьбы война протаранила
Ваши матери с вами под пулями.
Поколение ваше израненное.
Не сломали бы вас, не согнули бы!..
А. Чикунов.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и
афганская война. Но еще долго станут тревожить всех нас голоса
погибших и живых — войны не проходят бесследно. Эта книга —
тоже живой голос войны.
Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она
длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Никем
и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. Нет
такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее уроки, политические и военные, столь необходимые для судеб общества,
происходящих в нем ныне сложных процессов и каждого отдельного человека. Потому пусть память прокручивает: что было?
как было? и так ли было?
Как только не оценивали политики и люди, какое только определение не давали тому, что происходило в ДРА в 80-е годы 20 века. Но только те, кто оказался там тогда, точно и емко назвали это историческое событие афганской войной. Выполняя воинский и интернациональный долг, 18-19-летние парни были невольно втянуты в нее, и это стало для них суровой жизненной школой.
В Мичуринске презентовали издание о наших земляках-героях войны в Афганистане- "Афганистан болит в душе моей".
Названием издания послужила армейская песня «Афганистан болит в душе моей». Красочное издание рассказывает о ныне живущих ветеранах той локальной войны - уроженцах Мичуринска и Мичуринского района. Данное издание содержит воспоминания, дневники советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.
О каждом из них написана краткая биографическая справка, помещена фотография. Книга содержит стихотворения воинов-интернационалистов, очерки и рассказы о них.
Идея создания сборника принадлежит Мичуринской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков), средства на реализацию получены из Фонда Президентских грантов. Презентация книги состоялась в музейной комнате "Боевой славы". Часть книг передали библиотекам, учебным заведениям города и района, часть на презентации вручена активистам ветеранской организации.
О солдатах необъявленной афганской войны мы читали репортажи, очерки, статьи журналистов, публицистов, писателей. И, конечно, заметили, что в общественном мнении на проблему «афганцев» существуют два противоположных
взгляда: одни считают их погубленным поколением, другие— лучшей частью
нашего общества, людьми, вынесшими из страшных испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет»...
ММО ТО ООО "РСВА" считаем своим гражданским долгом продолжать афганскую тему в наших изданиях, чтобы восстановить правду трагического момента нашей истории во всей
полноте.
И все-таки прошлое не отпускает, война с годами не выходит из памяти.
…Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там. Эта война – незаживающая рана в душах людей, воевавших там, ждавших своих сыновей, мужей, братьев и сестер... Афганистан болит в душе моей… И пусть каждый помнит, каждый знает, какой ценой даётся мир на земле.
Мы еще мало говорим об этой войне. Мы слишком долго говорили вполголоса о людях, сражавшихся и погибавших там. Мы молчали, словно не видели могил молодых парней, датой смерти которых стало наше время. Только память делает нас людьми. Память и знание. Пусть отдавшие жизни в войнах живут в наших сердцах.
Организовать и провести мероприятие, посвящённое презентации издания "Афганистан болит в душе моей..." удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации.
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