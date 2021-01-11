Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие

Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов»

Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти

Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС»

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

Установлены цены на сахар и подсолнечное масло

Тамбов борется за звание самый привлекательный город

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона

Введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов

» » В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане

В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане

Вчера, 15:07
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в АфганистанеСколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди редко всерьез задумываются о том, что же такое на самом деле война, ведь её никто не ждет у порога своего дома, к ней не готовятся армейцы. Война всегда несёт людям много бед, слёз, переживаний и потерь. Война оставляет после себя очень глубокие и неизлечимые шрамы на душе. Война калечит жизни и судьбы многих людей.

Афганистан – красивый горный дикий край
Приказ простой – вставай, иди и умирай,
Но как же так, ведь на Земле весна давно,
А сердце режет – тоски и горести полно…

Слово «война» таит в себе боль, горечь утрат, кровь, голод, звуки орудий, разрыва снаряда, огонь, смерть – это бесконечные слезы и бесконечная вера в то, что придет конец этим страданиям, и люди смогут облегченно вздохнуть и зажить счастливо. Война рушит жизни сотен тысяч людей, порой и миллионов. При одном упоминании этого слова в душе становится очень грустно и печально.

Ваши судьбы война протаранила
Ваши матери с вами под пулями.
Поколение ваше израненное.
Не сломали бы вас, не согнули бы!..
А. Чикунов.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и
афганская война. Но еще долго станут тревожить всех нас голоса
погибших и живых — войны не проходят бесследно. Эта книга —
тоже живой голос войны.

Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она
длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Никем
и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. Нет
такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее уроки, политические и военные, столь необходимые для судеб общества,
происходящих в нем ныне сложных процессов и каждого отдельного человека. Потому пусть память прокручивает: что было?
как было? и так ли было?

Как только не оценивали политики и люди, какое только определение не давали тому, что происходило в ДРА в 80-е годы 20 века. Но только те, кто оказался там тогда, точно и емко назвали это историческое событие афганской войной. Выполняя воинский и интернациональный долг, 18-19-летние парни были невольно втянуты в нее, и это стало для них суровой жизненной школой.
В Мичуринске презентовали издание о наших земляках-героях войны в Афганистане- "Афганистан болит в душе моей".

Названием издания послужила армейская песня «Афганистан болит в душе моей». Красочное издание рассказывает о ныне живущих ветеранах той локальной войны - уроженцах Мичуринска и Мичуринского района. Данное издание содержит воспоминания, дневники советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.

О каждом из них написана краткая биографическая справка, помещена фотография. Книга содержит стихотворения воинов-интернационалистов, очерки и рассказы о них.

Идея создания сборника принадлежит Мичуринской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков), средства на реализацию получены из Фонда Президентских грантов. Презентация книги состоялась в музейной комнате "Боевой славы". Часть книг передали библиотекам, учебным заведениям города и района, часть на презентации вручена активистам ветеранской организации.

О солдатах необъявленной афганской войны мы читали репортажи, очерки, статьи журналистов, публицистов, писателей. И, конечно, заметили, что в общественном мнении на проблему «афганцев» существуют два противоположных
взгляда: одни считают их погубленным поколением, другие— лучшей частью
нашего общества, людьми, вынесшими из страшных испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет»...

ММО ТО ООО "РСВА" считаем своим гражданским долгом продолжать афганскую тему в наших изданиях, чтобы восстановить правду трагического момента нашей истории во всей
полноте.

И все-таки прошлое не отпускает, война с годами не выходит из памяти.

…Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там. Эта война – незаживающая рана в душах людей, воевавших там, ждавших своих сыновей, мужей, братьев и сестер... Афганистан болит в душе моей… И пусть каждый помнит, каждый знает, какой ценой даётся мир на земле.

Мы еще мало говорим об этой войне. Мы слишком долго говорили вполголоса о людях, сражавшихся и погибавших там. Мы молчали, словно не видели могил молодых парней, датой смерти которых стало наше время. Только память делает нас людьми. Память и знание. Пусть отдавшие жизни в войнах живут в наших сердцах.

Организовать и провести мероприятие, посвящённое презентации издания "Афганистан болит в душе моей..." удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в ...

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски Игорю Дашкову

В Мичуринске в рамках 28-ой годовщины вывода войск из Афганистана почтили п ...

В Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 35-летию начала войны в Афгани ...

Патриотизм в крови Тамбовчан

20 лет спустя



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие

Вчера, 15:58
0
Сегодня, 12 января, в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. В 1722 году в этот день указом российского императора Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности

В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане

Вчера, 15:07
0
Сколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди

В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают каток

Вчера, 09:46
0
Сотрудники городских служб заново заливают каток в парке «Дружбы» после оттепели.

В Тамбовской области создан кооператив пчеловодов

Вчера, 09:40
0
В Тамбовской области создан пчеловодческий производственный кооператив «ТАМ мед», который будет способствовать более успешной реализации продуктов пчеловодства не только в пределах нашего региона.

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены

Вчера, 09:34
0
Несмотря на заявления руководителей АО «ТКС», что работы по реконструкции коллектора на ул. Гастелло завершены 24 декабря 2020 года, реальная картина иная.

В Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в Афганистан

11 января 2021
0
41 год назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Этой скорбной дате посвящено мероприятие, прошедшее в наукограде.

Безработные смогут пройти бесплатное переобучение

11 января 2021
0
В рамках проекта «Содействие занятости» безработные жители Тамбовской области смогут пройти бесплатное переобучение.

Арктический мороз наступает на Тамбовскую область

11 января 2021
0
Арктический циклон приближается к Тамбовской области.

Депутат заявил о многократном занижении штабом количества смертей с COVID-19

10 января 2021
0
По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, масштабы пандемии в регионе отличаются от заявлений оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия

10 января 2021
0
Сегодня в Тамбовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снегопад, колебание температуры от плюса к минусу и ухудшение видимости до 100 метров.

Прошли проверки тамбовских кинотеатров

10 января 2021
0
В городе Тамбове прошли проверки кинотеатров по вопросу соблюдения мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

В Тамбове продолжают ликвидировать последствия снегопада

10 января 2021
0
Дорожные службы города Тамбова продолжают ликвидировать последствия снегопада.

Ушел из жизни директор «Регионального центра управления и культуры»

9 января 2021
0
После продолжительной болезни ушла из жизни директор «Регионального центра управления и культуры» Ольга Лаптева, которая являлась дочерью ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина — Ильи Ивановича Вокина.

На Тамбовскую область надвигаются 20 градусные морозы

9 января 2021
0
В ближайшие дни в Тамбовскую область придут 20 градусные морозы, завтра столбик термометра опуститься до 10 градусов мороза, а во вторник ночью уже до -20.

Возбуждено уголовное дело по недострою по ул. Коммунальная, 46

9 января 2021
0
В конце 2020 года Ленинским межрайонным отделом города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочия, которые повлекли ущемление прав и законных интересов дольщиков по ул. Коммунальная, 46.

Ушел из жизни заместитель прокурора области

8 января 2021
0
Сегодня ушел из жизни заместитель прокурора Тамбовской области Царьков Дмитрий Егорович. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов»

8 января 2021
0
Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию в защите прав граждан «Майский указ» в своем Telegram канале «Майский указ» опубликовали рейтинг регионов Российской Федерации по уровню внимания к реализации национальных проектов, а также Единому плану достижения целей национального

В Тамбове было совершено разбойное нападение

8 января 2021
0
На днях в Тамбове на женщину было совершено разбойное нападение.

Многие водители общественного транспорта не соблюдают масочный режим

8 января 2021
0
В Тамбове продолжаются масочный рейды и снова среди нарушителей водители общественного транспорта.

Задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе

8 января 2021
0
В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Трагедия произошла в конце 2020 года.

Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизору

7 января 2021
0
Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году прошла без зрителей. Гостей из-за соображений безопасности не приглашали, но представление можно посмотреть по телевизору.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги