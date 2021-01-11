В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане Комментариев: 0



Афганистан – красивый горный дикий край

Приказ простой – вставай, иди и умирай,

Но как же так, ведь на Земле весна давно,

А сердце режет – тоски и горести полно…



Слово «война» таит в себе боль, горечь утрат, кровь, голод, звуки орудий, разрыва снаряда, огонь, смерть – это бесконечные слезы и бесконечная вера в то, что придет конец этим страданиям, и люди смогут облегченно вздохнуть и зажить счастливо. Война рушит жизни сотен тысяч людей, порой и миллионов. При одном упоминании этого слова в душе становится очень грустно и печально.



Ваши судьбы война протаранила

Ваши матери с вами под пулями.

Поколение ваше израненное.

Не сломали бы вас, не согнули бы!..

А. Чикунов.



Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и

афганская война. Но еще долго станут тревожить всех нас голоса

погибших и живых — войны не проходят бесследно. Эта книга —

тоже живой голос войны.



Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она

длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Никем

и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. Нет

такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее уроки, политические и военные, столь необходимые для судеб общества,

происходящих в нем ныне сложных процессов и каждого отдельного человека. Потому пусть память прокручивает: что было?

как было? и так ли было?



Как только не оценивали политики и люди, какое только определение не давали тому, что происходило в ДРА в 80-е годы 20 века. Но только те, кто оказался там тогда, точно и емко назвали это историческое событие афганской войной. Выполняя воинский и интернациональный долг, 18-19-летние парни были невольно втянуты в нее, и это стало для них суровой жизненной школой.

В Мичуринске презентовали издание о наших земляках-героях войны в Афганистане- "Афганистан болит в душе моей".



Названием издания послужила армейская песня «Афганистан болит в душе моей». Красочное издание рассказывает о ныне живущих ветеранах той локальной войны - уроженцах Мичуринска и Мичуринского района. Данное издание содержит воспоминания, дневники советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.



О каждом из них написана краткая биографическая справка, помещена фотография. Книга содержит стихотворения воинов-интернационалистов, очерки и рассказы о них.



Идея создания сборника принадлежит Мичуринской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков), средства на реализацию получены из Фонда Президентских грантов. Презентация книги состоялась в музейной комнате "Боевой славы". Часть книг передали библиотекам, учебным заведениям города и района, часть на презентации вручена активистам ветеранской организации.



О солдатах необъявленной афганской войны мы читали репортажи, очерки, статьи журналистов, публицистов, писателей. И, конечно, заметили, что в общественном мнении на проблему «афганцев» существуют два противоположных

взгляда: одни считают их погубленным поколением, другие— лучшей частью

нашего общества, людьми, вынесшими из страшных испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет»...



ММО ТО ООО "РСВА" считаем своим гражданским долгом продолжать афганскую тему в наших изданиях, чтобы восстановить правду трагического момента нашей истории во всей

полноте.



И все-таки прошлое не отпускает, война с годами не выходит из памяти.



…Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там. Эта война – незаживающая рана в душах людей, воевавших там, ждавших своих сыновей, мужей, братьев и сестер... Афганистан болит в душе моей… И пусть каждый помнит, каждый знает, какой ценой даётся мир на земле.



Мы еще мало говорим об этой войне. Мы слишком долго говорили вполголоса о людях, сражавшихся и погибавших там. Мы молчали, словно не видели могил молодых парней, датой смерти которых стало наше время. Только память делает нас людьми. Память и знание. Пусть отдавшие жизни в войнах живут в наших сердцах.



Организовать и провести мероприятие, посвящённое презентации издания "Афганистан болит в душе моей..." удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации. Сколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди редко всерьез задумываются о том, что же такое на самом деле война, ведь её никто не ждет у порога своего дома, к ней не готовятся армейцы. Война всегда несёт людям много бед, слёз, переживаний и потерь. Война оставляет после себя очень глубокие и неизлечимые шрамы на душе. Война калечит жизни и судьбы многих людей.Афганистан – красивый горный дикий крайПриказ простой – вставай, иди и умирай,Но как же так, ведь на Земле весна давно,А сердце режет – тоски и горести полно…Слово «война» таит в себе боль, горечь утрат, кровь, голод, звуки орудий, разрыва снаряда, огонь, смерть – это бесконечные слезы и бесконечная вера в то, что придет конец этим страданиям, и люди смогут облегченно вздохнуть и зажить счастливо. Война рушит жизни сотен тысяч людей, порой и миллионов. При одном упоминании этого слова в душе становится очень грустно и печально.Ваши судьбы война протаранилаВаши матери с вами под пулями.Поколение ваше израненное.Не сломали бы вас, не согнули бы!..А. Чикунов.Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю иафганская война. Но еще долго станут тревожить всех нас голосапогибших и живых — войны не проходят бесследно. Эта книга —тоже живой голос войны.Героическая и трагическая не только из-за обелисков, онадлилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Никеми никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. Неттакого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее уроки, политические и военные, столь необходимые для судеб общества,происходящих в нем ныне сложных процессов и каждого отдельного человека. Потому пусть память прокручивает: что было?как было? и так ли было?Как только не оценивали политики и люди, какое только определение не давали тому, что происходило в ДРА в 80-е годы 20 века. Но только те, кто оказался там тогда, точно и емко назвали это историческое событие афганской войной. Выполняя воинский и интернациональный долг, 18-19-летние парни были невольно втянуты в нее, и это стало для них суровой жизненной школой.В Мичуринске презентовали издание о наших земляках-героях войны в Афганистане- "Афганистан болит в душе моей".Названием издания послужила армейская песня «Афганистан болит в душе моей». Красочное издание рассказывает о ныне живущих ветеранах той локальной войны - уроженцах Мичуринска и Мичуринского района. Данное издание содержит воспоминания, дневники советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.О каждом из них написана краткая биографическая справка, помещена фотография. Книга содержит стихотворения воинов-интернационалистов, очерки и рассказы о них.Идея создания сборника принадлежит Мичуринской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков), средства на реализацию получены из Фонда Президентских грантов. Презентация книги состоялась в музейной комнате "Боевой славы". Часть книг передали библиотекам, учебным заведениям города и района, часть на презентации вручена активистам ветеранской организации.О солдатах необъявленной афганской войны мы читали репортажи, очерки, статьи журналистов, публицистов, писателей. И, конечно, заметили, что в общественном мнении на проблему «афганцев» существуют два противоположныхвзгляда: одни считают их погубленным поколением, другие— лучшей частьюнашего общества, людьми, вынесшими из страшных испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет»...ММО ТО ООО "РСВА" считаем своим гражданским долгом продолжать афганскую тему в наших изданиях, чтобы восстановить правду трагического момента нашей истории во всейполноте.И все-таки прошлое не отпускает, война с годами не выходит из памяти.…Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там. Эта война – незаживающая рана в душах людей, воевавших там, ждавших своих сыновей, мужей, братьев и сестер... Афганистан болит в душе моей… И пусть каждый помнит, каждый знает, какой ценой даётся мир на земле.Мы еще мало говорим об этой войне. Мы слишком долго говорили вполголоса о людях, сражавшихся и погибавших там. Мы молчали, словно не видели могил молодых парней, датой смерти которых стало наше время. Только память делает нас людьми. Память и знание. Пусть отдавшие жизни в войнах живут в наших сердцах.Организовать и провести мероприятие, посвящённое презентации издания "Афганистан болит в душе моей..." удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации.



