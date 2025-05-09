В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Комментариев: 0



Церемонию открыл гвардии подполковник Павел Щербаков, удостоенный трёх орденов Мужества за участие в боевых действиях на Северном Кавказе и в рамках специальной военной операции. Парадом руководил гвардии майор Артём Евтепеев, заместитель начальника территориального гарнизона Тамбова, также принимавший участие в СВО и награждённый медалью Суворова.



С поздравительным словом к жителям региона и ветеранам обратился временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он напомнил о героическом вкладе области в победу над нацизмом: на фронт ушли 450 тысяч тамбовчан, из которых 266 были удостоены звания Героя Советского Союза. Первышов также отметил самоотверженность жителей в тылу, благодаря усилиям которых были сформированы танковая колонна «Тамбовский колхозник», авиационное звено «Платоновский комсомолец» и отряд торпедных катеров. В тамбовских госпиталях за годы войны было вылечено более 600 тысяч раненых бойцов.



В своём обращении руководитель региона выразил признательность всем, кто внёс вклад в победу, подчеркнув, что подвиг героев никогда не будет забыт. Он заверил, что и ветераны Великой Отечественной, и участники современных боевых действий всегда будут окружены заботой и вниманием. «Слава погибшим, благодарность живым. Пусть над каждым домом будет мирное небо», — отметил он, завершив речь поздравлением с Днём Великой Победы.



Фото: Алексей Бучнев ТОП68 На главной площади Тамбова — площади Ленина — прошёл торжественный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие стало не только данью уважения павшим героям, но и выражением поддержки нынешним защитникам страны.Церемонию открыл гвардии подполковник Павел Щербаков, удостоенный трёх орденов Мужества за участие в боевых действиях на Северном Кавказе и в рамках специальной военной операции. Парадом руководил гвардии майор Артём Евтепеев, заместитель начальника территориального гарнизона Тамбова, также принимавший участие в СВО и награждённый медалью Суворова.С поздравительным словом к жителям региона и ветеранам обратился временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он напомнил о героическом вкладе области в победу над нацизмом: на фронт ушли 450 тысяч тамбовчан, из которых 266 были удостоены звания Героя Советского Союза. Первышов также отметил самоотверженность жителей в тылу, благодаря усилиям которых были сформированы танковая колонна «Тамбовский колхозник», авиационное звено «Платоновский комсомолец» и отряд торпедных катеров. В тамбовских госпиталях за годы войны было вылечено более 600 тысяч раненых бойцов.В своём обращении руководитель региона выразил признательность всем, кто внёс вклад в победу, подчеркнув, что подвиг героев никогда не будет забыт. Он заверил, что и ветераны Великой Отечественной, и участники современных боевых действий всегда будут окружены заботой и вниманием. «Слава погибшим, благодарность живым. Пусть над каждым домом будет мирное небо», — отметил он, завершив речь поздравлением с Днём Великой Победы.Фото: Алексей Бучнев ТОП68



