В школах Тамбова проходят Всероссийские антитеррористические учения 0 Во всех образовательных учреждениях Тамбовской области, как и по всей стране, проходят плановые Всероссийские антитеррористические учения. В тренировках участвуют педагоги, учащиеся, технический персонал и охрана. Также в процессе задействованы органы управления, силовые структуры и специальные

В Тамбове торжественно подняли Знамя Победы в преддверии 80-летия Великой Победы 0 30 апреля на площади Ленина в Тамбове состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы — одного из главных символов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало важным событием в череде памятных акций, приуроченных к грядущему 80-летию Победы.

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове 0 На очередном заседании Тамбовской городской думы депутаты большинством голосов признали работу администрации по ремонту и содержанию дорог в 2024 году удовлетворительной. Однако фракция КПРФ выступила против такой оценки. Свою позицию пояснил депутат Артём Александров.

День Памяти в Сосновском округе: ветераны провели уроки Мужества и высадили «Сад памяти» 0 Ветераны боевых действий продолжают служить Отечеству. В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Сосновском муниципальном округе прошёл День Памяти, объединивший школы, учащихся и героев локальных конфликтов.

Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом» 0 Вечером 27 апреля в Тамбове на улице Советской произошла серьёзная авария с трагическим исходом. Около 22:00 40-летний водитель автомобиля «Москвич», уроженец Ростова-на-Дону, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 41-летний житель Тамбова.

Экс-директор "Газпром межрегионгаз Тамбов" переведён под домашний арест 0 Ленинский районный суд Тамбова изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роману Стефанову, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Теперь вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом как

Тамбовская область усиливает противопожарную безопасность: депо, дроны и повышение зарплат 0 На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области врио губернатора Евгений Первышов обозначил серьёзную проблему: в регионе остро не хватает пожарных подразделений и специализированной техники, особенно в сельских поселениях.

Приход Никольского храма в Моршанске борется за право собственности на часовню-памятник 0 Православный приход Никольского храма в Моршанске обратился в арбитражный суд Тамбовской области с иском о признании права собственности на памятник-часовню, расположенный напротив главных ворот церкви. Ответчиком в деле указана администрация города Моршанска.

В Тамбове расторгли контракт на капремонт лицея №21: ищут нового подрядчика 0 В Тамбове в одностороннем порядке расторгли контракт на капитальный ремонт лицея №21. Об этом сообщила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова в ходе оперативного совещания под руководством врио губернатора Евгения Первышова.

На Тамбовщине ожидаются заморозки до минус 4 градусов 0 Жителей Тамбовской области предупредили о наступлении заморозков в конце апреля. По данным синоптиков, утром 27, 28 и 29 апреля температура воздуха в регионе может опуститься до минус 4 градусов.

От теории к практике: в Тамбове обсудили концепцию правовой политики до 2035 года 0 На базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина состоялась V Международная научная конференция «Актуальный вектор государственно-правовых исследований». Форум, проведённый при поддержке гранта Российского научного фонда № 24-28-00271, вёл разговор о том, как публичная власть

В Тамбове планируют восстановить заброшенный гидроузел для спасения реки Цны 0 Власти Тамбовской области задумались о возрождении важного гидротехнического комплекса у базы отдыха «Ромашково», заброшенного с 1990-х годов. Как сообщили в региональном министерстве экологии, восстановление объекта поможет улучшить состояние реки Цны и предотвратить дальнейшее заболачивание

В Тамбовской области разгорается скандал из-за опасных свалок возле жилых домов 0 Жители сёл Красносвободное и Орловка в Тамбовской области уже несколько лет безуспешно пытаются добиться ликвидации огромных свалок, расположенных буквально в нескольких метрах от их домов и на сельскохозяйственных землях. По данным активистов «Народного фронта», отходы, среди которых строительный

Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии за хищение металлопроката на 103 млн рублей 0 Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову. Его признали виновным в хищении металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По информации объединённой пресс-службы

Патриотизм и подвиг: ветераны Афганистана встретились с учениками школы №18 в Мичуринске 0 В комнате «Боевой Славы» в Мичуринске продолжаются встречи поколений — живые уроки мужества, истории и патриотизма. Очередное мероприятие прошло для учеников 7 класса школы №18. С ребятами встретились ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, военный

Память о Чернобыле: в Жердевке презентовали книгу о земляках-ликвидаторах 0 В преддверии Дня памяти о чернобыльской катастрофе в Жердевской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Опалённые ядерным загаром». Издание посвящено жителям Жердевки — участникам ликвидации последствий радиационных и техногенных катастроф, в первую очередь трагедии на Чернобыльской

Тамбовская область готовится к пожароопасному сезону: выявлены риски, намечены меры 0 В Тамбове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором рассмотрели готовность муниципалитетов региона к весенне-летнему пожароопасному сезону.

Тамбовская область усилит меры охраны на майские праздники 0 В преддверии майских праздников в Тамбовской области принято решение о введении повышенных мер безопасности. Об этом сообщили по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, которое прошло под председательством врио губернатора Евгения Первышова.

Связь времён: ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников в Мичуринске 0 В преддверии Дня Победы в комнате «Боевой Славы» прошла трогательная и важная встреча поколений — ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учащимися 4 класса Кочетовской средней школы. Урок мужества провели подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев и Андрей

Житель самовольно занял берег реки Цны — прокуратура добилась возврата участка государству 0 В селе Питерское Моршанского округа Тамбовской области местный житель самовольно занял участок земли, расположенный в прибрежной зоне реки Цны. Как установила проверка прокуратуры, гражданин оформил 186 квадратных метров земли с нарушениями земельного и водного законодательства.