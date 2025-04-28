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В Тамбове торжественно подняли Знамя Победы в преддверии 80-летия Великой Победы
Сегодня, 12:44
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30 апреля на площади Ленина в Тамбове состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы — одного из главных символов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало важным событием в череде памятных акций, приуроченных к грядущему 80-летию Победы.
В церемонии приняли участие врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Храмцов и участник специальной военной операции Сергей Замолоцкий. Вместе с ними на площади собрались ветераны, военнослужащие, представители юнармейских и кадетских движений, а также бойцы СВО.
Обращаясь к собравшимся, Евгений Первышов подчеркнул значение исторической преемственности поколений и символическую мощь Знамени Победы:— Это знамя — главный символ победы над фашизмом, а сейчас и символ преемственности поколений. Наши бойцы вновь, проявляя мужество и героизм, защищают Отечество. Как и 80 лет назад, мы знаем, что победа будет за нами!
Знамя Победы, поднятое сегодня в центре Тамбова, является копией штурмового флага, водружённого над рейхстагом в мае 1945 года. Его поднятие стало не только данью памяти героям войны, но и актом уважения к тем, кто сегодня продолжает защищать страну.
Фото: Павел Васильев
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