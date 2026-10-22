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Команда ТГТУ победила во всероссийском конкурсе научно-популярных маршрутов
Сегодня, 12:00
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Команда Тамбовского государственного технического университета заняла первое место в номинации «Технологический прорыв» Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут». Церемония награждения прошла 21 октября в Министерстве науки и высшего образования России.
Всего на конкурс поступило более 100 заявок из разных регионов страны. Проект тамбовской команды «Путешествие в науку: между нами — химия» вошёл в число 30 лучших и получил высшую награду в своей номинации.
Маршрут разработали студенты ТГТУ Анна Кулаченко и Максим Евсеев под руководством Елены Крадиновой, руководителя информационно-выставочного центра АО «Пигмент».
Программа знакомит участников с процессом создания химической продукции — от лабораторных исследований до выпуска готовых изделий. Маршрут включает посещение интерактивного выставочного центра, испытательных лабораторий и производственной территории предприятия.
Авторы проекта — дети сотрудников АО «Пигмент». С научно-популярными программами предприятия они знакомы с детства.
За победу команда получила диплом и памятную статуэтку. Кроме того, участникам вручили сертификаты на туристическую поездку в Карачаево-Черкесскую Республику в декабре в рамках программы «Больше, чем путешествие».
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