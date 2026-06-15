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Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона
Вчера, 15:15
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Тамбовские предприятия, входящие в региональный Союз промышленников и предпринимателей, продолжают оказывать поддержку гуманитарному центру «Бригада 68», который занимается доставкой помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель объединения Людмила Федосова в интервью деловому изданию «Вердикт».
По её словам, недавно председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин от имени АО «Октябрьское» передал волонтёрам автомобиль. Кроме того, гуманитарному центру помогают АО «ЗАВКОМ», предоставившее помещение для работы, «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ», а также АО «ТАМАК», закупившее три тонны парафина для изготовления окопных свечей.
Как рассказала Людмила Федосова, гуманитарный центр появился практически сразу после начала частичной мобилизации.
За почти четыре года работы она совершила 79 поездок в зону проведения специальной военной операции, из которых 41 — непосредственно на линию боевого соприкосновения. Сегодня помощь от тамбовских волонтёров регулярно получают 21 подразделение на Луганско-Донецком направлении.
— Для меня не существует «чужих» детей. В каждом уставшем, обветренном парне в камуфляже я вижу продолжение своей семьи. И потому моё волонтёрство — это не работа и не долг. Это материнство, вышедшее за пределы одного дома, — рассказала Людмила Федосова в интервью «Вердикту».
Особую роль, по её словам, играет поддержка регионального бизнеса.
— Надеюсь, сейчас, когда мы стали действовать под крылом Союза промышленников, мы сможем помогать ещё больше. И у нас будет не 21 подразделение, а намного больше. Потому что помощь ребятам очень нужна. Я не знаю, сложно ли жить без этой помощи, но точно знаю: без неё нельзя, — отметила руководитель гуманитарного центра.
Людмила Федосова также поблагодарила тамбовских предпринимателей, которые регулярно откликаются на просьбы волонтёров.
— Я всегда благодарю Господа Бога за то, что есть такие люди, как Максим Михайлович, как Алёна Игоревна, Юрий Геннадьевич, Сергей Владимирович — все, кто помогает. Этот список не настолько большой, но это те люди, которыми я очень дорожу, которым можно позвонить и попросить помощи для ребят. Они понимают, что эта помощь нужна, — подчеркнула она.
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