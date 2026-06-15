Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона

— Для меня не существует «чужих» детей. В каждом уставшем, обветренном парне в камуфляже я вижу продолжение своей семьи. И потому моё волонтёрство — это не работа и не долг. Это материнство, вышедшее за пределы одного дома, — рассказала Людмила Федосова в интервью «Вердикту».

— Надеюсь, сейчас, когда мы стали действовать под крылом Союза промышленников, мы сможем помогать ещё больше. И у нас будет не 21 подразделение, а намного больше. Потому что помощь ребятам очень нужна. Я не знаю, сложно ли жить без этой помощи, но точно знаю: без неё нельзя, — отметила руководитель гуманитарного центра.

— Я всегда благодарю Господа Бога за то, что есть такие люди, как Максим Михайлович, как Алёна Игоревна, Юрий Геннадьевич, Сергей Владимирович — все, кто помогает. Этот список не настолько большой, но это те люди, которыми я очень дорожу, которым можно позвонить и попросить помощи для ребят. Они понимают, что эта помощь нужна, — подчеркнула она.