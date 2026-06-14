В Тамбовской области инфляция замедлилась до 5,9%, а промышленность показала рост более чем на 8%

— Ситуация в регионах разная, в том числе и по размерам коммерческой задолженности. Тамбовская область по итогам работы 2025 года вошла в число ТОП-10 регионов по снижению размеров привлекаемых кредитов. Последние пять лет долговая и бюджетная политики области были направлены на исключение использования кредитов коммерческих банков при исполнении бюджета, — отметила заместитель главы Тамбовской области — министр финансов региона Любовь Третьякова.

В Тамбове на площадке Стромов-центра Державинского университета прошла коммуникационная сессия Банка России, посвящённая актуальным вопросам экономики и денежно-кредитной политики. Участники обсудили влияние ключевой ставки на инфляцию, кредитование, инвестиции, рынок труда и развитие бизнеса.Во встрече приняли участие представители органов власти, предпринимательского сообщества, банковского сектора, вузов и общественных организаций.Как сообщили в Банке России, в апреле 2026 года годовая инфляция в Тамбовской области замедлилась до 5,9%. При этом показатель остаётся немного выше среднероссийского уровня и значений по Центральному федеральному округу.Одновременно регион сохраняет положительную динамику в промышленности. По итогам первого квартала 2026 года объём промышленного производства увеличился более чем на 8% в годовом выражении, что превышает средние показатели по стране и ЦФО.Продолжает снижаться и уровень безработицы. В марте, с учётом сезонного фактора, он составил 1,3%, оставаясь ниже общероссийских значений.В Банке России отметили, что дефицит кадров усиливает конкуренцию между работодателями и способствует росту заработных плат.По словам члена Совета директоров Банка России, начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова, индикатор бизнес-климата в Тамбовской области сейчас находится выше среднероссийского уровня.Это свидетельствует о том, что предприятия региона адаптировались к текущим экономическим условиям и сохраняют планы по дальнейшему развитию.Отдельное внимание на встрече уделили финансовой дисциплине региона.Кроме того, специалисты Банка России отметили, что жители региона продолжают активно формировать сбережения: объём средств на банковских счетах растёт быстрее, чем в среднем по стране и Центральному федеральному округу. Одновременно постепенно восстанавливается и кредитная активность.Во второй части мероприятия участники обсудили альтернативные источники финансирования бизнеса, в том числе цифровые финансовые активы и механизмы краудфинансирования.По словам управляющего тамбовским отделением Банка России Михаила Носенкова, подобные встречи позволяют предпринимателям напрямую обсуждать актуальные вопросы с регулятором, а Банку России — получать дополнительную информацию о ситуации в регионе.