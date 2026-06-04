Тамбовские промышленники поспорили с Банком России о высокой ключевой ставке Комментариев: 0



Основной темой обсуждения стали инфляция, ключевая ставка и её влияние на работу предприятий. Сессию провёл член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов.



Одним из самых обсуждаемых вопросов стала доступность кредитов для бизнеса. Генеральный директор управляющей компании «КРАТА» Андрей Утробин обратил внимание на существенный разрыв между уровнем инфляции и ключевой ставкой.



По его мнению, высокая стоимость заёмных средств уже начинает серьёзно влиять на деятельность предприятий.



— Мы видим, что ситуация ухудшается. Кредиты берут на оборот, а не на инвестиции, потому что уже денег не хватает собственных для того, чтобы обеспечивать свой производственный цикл и заработную плату. Если кардинально не менять ситуацию, то дальше пойдёт, наверное, волна банкротств, — заявил Андрей Утробин.



Представители банков подтвердили, что сегодня большинство корпоративных кредитов оформляется именно для пополнения оборотных средств.



В ходе встречи предприниматели поднимали и другие острые вопросы. Так, руководитель компании «ТН-Групп» Сергей Урюпин поинтересовался динамикой промышленного производства без учёта оборонного сектора.



По словам Рустэма Марданова, рост промышленности в значительной степени обеспечивается предприятиями, работающими на государственный оборонный заказ. В гражданских отраслях за первые четыре месяца текущего года наблюдается снижение примерно на 3%.



При этом представитель Банка России выразил уверенность, что экономика уже проходит наиболее сложный этап адаптации к высокой ключевой ставке и эффект от её постепенного снижения станет заметен в ближайшие месяцы.



В работе сессии приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области и Тамбовской областной торгово-промышленной палаты. В Тамбове прошла коммуникационная сессия Банка России, посвящённая денежно-кредитной политике и перспективам экономики. Участниками встречи стали представители власти, банковского сектора, предприятий и деловых объединений региона. За ходом дискуссии следило деловое издание «Вердикт».Основной темой обсуждения стали инфляция, ключевая ставка и её влияние на работу предприятий. Сессию провёл член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов.Одним из самых обсуждаемых вопросов стала доступность кредитов для бизнеса. Генеральный директор управляющей компании «КРАТА» Андрей Утробин обратил внимание на существенный разрыв между уровнем инфляции и ключевой ставкой.По его мнению, высокая стоимость заёмных средств уже начинает серьёзно влиять на деятельность предприятий.Представители банков подтвердили, что сегодня большинство корпоративных кредитов оформляется именно для пополнения оборотных средств.В ходе встречи предприниматели поднимали и другие острые вопросы. Так, руководитель компании «ТН-Групп» Сергей Урюпин поинтересовался динамикой промышленного производства без учёта оборонного сектора.По словам Рустэма Марданова, рост промышленности в значительной степени обеспечивается предприятиями, работающими на государственный оборонный заказ. В гражданских отраслях за первые четыре месяца текущего года наблюдается снижение примерно на 3%.При этом представитель Банка России выразил уверенность, что экономика уже проходит наиболее сложный этап адаптации к высокой ключевой ставке и эффект от её постепенного снижения станет заметен в ближайшие месяцы.В работе сессии приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области и Тамбовской областной торгово-промышленной палаты.



