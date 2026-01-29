В Тамбове бизнес и власть обсудили будущее экономики региона Комментариев: 0



Мероприятие прошло 30 января в ТГТУ на площадке «Точка кипения». В нём приняли участие более 50 человек — руководители предприятий, представители профильных ведомств и эксперты. Основной темой обсуждения стала разработка стратегии развития Ассоциации на 10 лет с учётом приоритетов социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года.



Председатель Союза РОР «ТО АПП» Максим Жалнин подчеркнул, что Ассоциация намерена играть активную роль в формировании экономической повестки региона и вносить практический вклад в развитие области. По его словам, важно не просто прогнозировать будущее, а увязать инициативы бизнеса с реальными возможностями региона.



Эксперты Strategy Partners помогли выстроить работу в формате открытого диалога и практических дискуссий. Участники обсуждали не абстрактные идеи, а конкретные направления, в которых Тамбовская область может развиваться уже сегодня. Советник главы региона Сергей Нефёдов отметил, что ставка делается на реалистичные проекты — от нефтехимии и робототехники до логистики и глубокой переработки.



Особенность сессии заключалась в том, что большинство её участников имеют опыт управления бизнесом и хорошо понимают реальные ограничения и возможности экономики. Это позволило сформировать предложения, ориентированные не только на рост показателей, но и на создание устойчивых рабочих мест и развитие территорий.



По итогам стратегической сессии будет подготовлен проект стратегии Союза промышленников и предпринимателей. Его планируется обсудить и утвердить в 2026 году. Участники подчёркивают, что достигнута важная договорённость: инициативы бизнеса должны быть встроены в региональную стратегию, чтобы совместная работа власти и предпринимателей дала ощутимый результат для жителей Тамбовской области.



