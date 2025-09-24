В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей Комментариев: 0



Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса и создавать условия для его роста. «Благодарю всех мам, в том числе многодетных и жён участников СВО, за то, что находят время не только на свои семьи, но и вносят вклад в развитие экономики региона! Один из презентованных сегодня проектов — маркет локальных брендов для детей и родителей “проМОМентс”. Обязательно поддержим и включим в афишу мероприятий в преддверии Дня матери», — написал Евгений Первышов в соцсетях.



Победительницы презентовали свои бизнес-идеи, обсудили их с главой региона и предложили новые инициативы по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.



По словам заместителя главы области Наталии Макаревич, женское предпринимательство стало одним из стратегических направлений социально-экономической политики региона. «Количество участниц, прошедших обучение, увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом, что говорит об устойчивом развитии направления», — отметила она.



Напомним, что программа «Мама-предприниматель» реализуется в области несколько лет. В 2024 году к ней добавилась инициатива «Мама на селе», а в этом году — проект «ПредприниМатери» с расширенными критериями отбора.



