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Евгений Первышов поздравил жителей Тамбовской области с Пасхой
Сегодня, 08:49
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Руководитель Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям региона с пасхальным поздравлением, отметив особую значимость нынешнего праздника. В этом году Пасху одновременно отмечают христиане всех конфессий, что, по словам главы области, является редким и символичным событием.
— Такое совпадение — редкость. Это, безусловно, знак, призывающий всех верующих объединиться вокруг вечных христианских ценностей, таких как любовь, сострадание и милосердие. Сегодня, как никогда, важно помнить, что именно эти ценности защищает наша страна, — отметил Евгений Первышов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Пасха — это не только торжество света и жизни, но и напоминание о нравственных ориентировах: любви к ближнему, честности, помощи тем, кто нуждается в поддержке.
— Желаю, чтобы этот светлый день наполнил сердца радостью, верой и надеждой, — написал врио главы региона.
В пасхальную ночь Евгений Первышов лично присутствует на праздничной службе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова, которую возглавляет митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Торжественное богослужение собрало сотни верующих, пришедших отпраздновать одно из главных событий православного календаря.
Фото: Павел Васильев
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