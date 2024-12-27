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Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 году нереально»
Сегодня, 08:34
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Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл свою первую пресс-конференцию с региональными журналистами. Одной из ключевых тем стал затянувшийся ремонт филармонии в областном центре.
На вопрос о судьбе объекта Евгений Первышов подтвердил опасения: планируемые сроки сдачи здания — апрель 2025 года — вновь сдвигаются. Причина в очередной смене подрядчика, поскольку предыдущая компания не справилась с обязательствами.
— История реконструкции филармонии тянется уже 12 лет. Я четвёртый губернатор, который сталкивается с этой проблемой. Если сравнить её с верёвкой, на которой завязаны узлы, то я не собираюсь добавлять свой, а планирую развязать все существующие, — заявил Первышов.
Руководитель региона также отметил, что потребуется обратиться в суд и надзорные органы для анализа расходования значительных бюджетных средств. По его словам, говорить о новых сроках завершения проекта пока рано.
Ещё в первый день своего назначения Евгений Первышов посетил здание филармонии.
— Как человек с опытом в строительстве, я сразу понял, что физически невозможно завершить проект в 2025 году, — подчеркнул он.
Реконструкция филармонии остаётся одной из самых сложных задач для региона, но Евгений Первышов заверил, что решение вопроса будет найдено, несмотря на его длительность и сложность.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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