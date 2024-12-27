Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 году нереально» Комментариев: 0



На вопрос о судьбе объекта Евгений Первышов подтвердил опасения: планируемые сроки сдачи здания — апрель 2025 года — вновь сдвигаются. Причина в очередной смене подрядчика, поскольку предыдущая компания не справилась с обязательствами.



— История реконструкции филармонии тянется уже 12 лет. Я четвёртый губернатор, который сталкивается с этой проблемой. Если сравнить её с верёвкой, на которой завязаны узлы, то я не собираюсь добавлять свой, а планирую развязать все существующие, — заявил Первышов.



Руководитель региона также отметил, что потребуется обратиться в суд и надзорные органы для анализа расходования значительных бюджетных средств. По его словам, говорить о новых сроках завершения проекта пока рано.



Ещё в первый день своего назначения Евгений Первышов посетил здание филармонии.



— Как человек с опытом в строительстве, я сразу понял, что физически невозможно завершить проект в 2025 году, — подчеркнул он.



Реконструкция филармонии остаётся одной из самых сложных задач для региона, но Евгений Первышов заверил, что решение вопроса будет найдено, несмотря на его длительность и сложность.



Фото: Алексей Бучнев ТОП 68 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл свою первую пресс-конференцию с региональными журналистами. Одной из ключевых тем стал затянувшийся ремонт филармонии в областном центре.На вопрос о судьбе объекта Евгений Первышов подтвердил опасения: планируемые сроки сдачи здания — апрель 2025 года — вновь сдвигаются. Причина в очередной смене подрядчика, поскольку предыдущая компания не справилась с обязательствами.— заявил Первышов.Руководитель региона также отметил, что потребуется обратиться в суд и надзорные органы для анализа расходования значительных бюджетных средств. По его словам, говорить о новых сроках завершения проекта пока рано.Ещё в первый день своего назначения Евгений Первышов посетил здание филармонии.— подчеркнул он.Реконструкция филармонии остаётся одной из самых сложных задач для региона, но Евгений Первышов заверил, что решение вопроса будет найдено, несмотря на его длительность и сложность.Фото: Алексей Бучнев ТОП 68



